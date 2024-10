Le Cool FM se donne en spectacle à Beauceville

Le Cool FM de Saint-Georges avait une grosse commande ce weekend pour son ouverture locale de saison au sein de la Ligue Nord-Américaine de hockey.

L'équipe de Keven Cloutier recevait l'Assurancia de Thetford à Beauceville vendredi. La rencontre fût âprement disputée, avec une ambiance de feu dans l'aréna malgré les 500 partisans. La proximité avec la foule faisait en sorte que c'était extrêmement bruyant à Beauceville et l'équipe a été transportée par l'énergie des partisans et a engrangé deux points dans une victoire de 10-3.

Dimanche, le Cool FM s'est par contre incliné 4-2 à St-Hyacinthe.

Match du 11 octobre

Malgré les 10 buts, ce fut une rencontre très serrées pendant les deux premières périodes. L'Assurancia a d'ailleurs ouvert la marque via une redirection de Stefan Fournier avec son corps. Cinq minutes plus tard, Cédric Montminy coupe un jeu de Thetford pour s'amener en échappé et battre le gardien Leclerc entre les jambières. Par la suite, en désavantage numérique, Charles Tremblay s'amène en deux contre un et choisi le tir. La stratégie fonctionne et il inscrit le second filet du Cool FM dans la période.

En début de deuxième période, l'unité spéciale du Cool FM fait mal à l'Assurancia alors que, encore une fois, Cédric Montminy prend possession de la rondelle en avantage numérique. Son tir du poignet est impeccable, dans le coin supérieur et il fait 3-1 Saint-Georges. Les visiteurs n'abandonnent pas et Nicolas Larivière profite d'un revirement pour ramener l'écart à un but. La marque de 3-2 tient pour 10 minutes, avant que le Cool FM inscrive un 4e but. Cette fois, c'est le nouveau venu, Olivier Beaudoin, qui est oublié dans l'enclave et inscrit son 1er dans la LNAH. Encore une fois, Thetford réplique, mais cette fois en avantage numérique grâce à un tir de Danick Gauthier. William Breton et Jordan-Ty Fournier entreprennent un furieux combat après le filet. À 4-3, le gardien Sébastien Auger se lève et réalise encore de gros arrêts, ce qui permettra à son équipe d'attaquer. William Leblanc prend un tir puissant de la ligne bleue et Allan Caron redirige le tir par-dessus l'épaule du gardien Leclerc pour faire 5-3. Le but n'est pas encore annoncé que le Cool FM en inscrit un autre. Gabriel Chabot prend le contrôle du disque et envoie la rondelle là où grand-maman cache ses biscuits pour donner un très dur coup à Thetford.

En début de troisième période, après que Frédéric Bergeron eut réglé ses comptes avec Mathieu Guertin, Charles Tremblay décide de faire sa place dans les jeux de la semaine. Le 74 tombe, déjoue des défenseurs, tombe à genoux, puis pousse la rondelle entre les jambières du gardien. Un peu moins de deux minutes plus tard, Tremblay remet cette fois à Maxime Lacroix, posté seul devant le filet, qui n'a qu'à poussé dans une cage béante. C'est alors 8-3 et la marque tient jusque dans les trois dernières minutes où Frédéric Bergeron profite d'une rondelle abandonnée devant le filet pour la lobber par dessus la jambière de Leclerc. Puis, en fin de match, en avantage numérique, le fêté, Michael Rhéaume, marque le 10e du Cool FM d'un tir vif dans le haut du filet.

Les trois étoiles sont allés aux Beaucerons: Charles Tremblay (2b 2p), Cédric Montminy (2b 1p) et Maxime Lacroix STG (1b 2p).

Match de dimanche

Dimanche, le Cool FM a laissé le Bataillon de Saint-Hyacinthe jouer pendant deux périodes avant de revenir en force en 3e, mais il était trop peu trop tard. Le Bataillon a inscrit 3 filets dans le premier 40 minutes. Marc-André Tourigny sur un retour de lancer en avantage numérique, Marc-Olivier Crevier-Morin grâce à une redirection avec son corps, Zachary Gravel d'un tir du poignet. Le Cool FM se réveille en 3e période, en avantage numérique alors qu'Anthony Verret prend un tir parfait dans le haut du filet de Bouthillier. À 6 minutes de la fin, Cédric Montminy bat tout le monde de vitesse et met une rondelle vers le but qui dévie sur un patineur de St-Hyacinthe et se retrouve derrière le gardien. À 3-2, Saint-Georges met beaucoup de pression, mais le Bataillon profite d'un filet désert pour concrétiser une victoire de 4-2.

Le Cool FM disputera un seul match en fin de semaine, soit ce vendredi 18 octobre, alors que les Pétroliers de Laval seront les visiteurs. Les hostilités débutent à 20 h à l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

Rédaction: Samuel Busque, directeur des communications