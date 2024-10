Fiche parfaite pour Sainte-Marie et Lotbinière

Quatre parties étaient présentées ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, celles-ci ayant toutes lieu le vendredi 18 octobre. Au terme, deux équipes demeurent avec des fiches parfaites, soit le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière qui ont remporté leurs trois matchs à la régulière.

Suit tout près d’eux le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui, après avoir remporté ses deux premiers matchs, s’est incliné en prolongation à Saint-Joseph. En revanche, les Hunters de Saint-Prosper sont toujours à la recherche d’une première victoire.

Le Giovannina écrase le Décor Mercier

Dans le premier match de la soirée présentée à l’aréna de Montmagny devant 461 spectateurs, le Giovannina de Sainte-Marie a facilement eu raison du Décor Mercier par la marque de 7-3. Jason Breton (4 passes), Philippe Leclerc (2-2-4) et Samuel Landry (2-1-3) ont mené l’attaque des vainqueurs.

Samuel Landry à 7:11 et Christophe Nadeau, 22 secondes plus tard, ont donné l’avance aux visiteurs en première moitié de première, mais Olivier Coulombe, avec son 6e de la saison en avantage numérique à 9:07, a permis aux visiteurs de s’inscrire au pointage. Après qu’Andrew Meredith eut créé l’égalité à 14:04, Philippe Leclerc a redonné une avance d’un but au Giovannina à 16:55 avant la fin de l’engagement.

Les Mariverains ont explosé avec quatre buts sans réplique en période médiane, ceux-ci étant l’œuvre, dans l’ordre, de Philippe Leclerc à 4:54, Justin Gosselin à 7:47, Samuel Landry à 8:37 et Olivier St-Cyr à 12:56. Étienne Blanchette a inscrit le dernier but de la rencontre, le troisième du Décor Mercier, en fin de 3e période.

Les Mercenaires s’imposent à Saint-Prosper

De leur côté, les Mercenaires de Lotbinière ont eux aussi poursuivi leur étincelant début de saison en prenant la mesure des Hunters 5-2 dans une rencontre présentée au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Chaque équipe s’est inscrite au pointage en première période : après que Nathaniel Doyon eut donné l’avance aux locaux avec l’aide de Darius Gibson à 11:48, Mickaël Bélanger a profité d’un avantage numérique, un peu moins de quatre minutes plus tard, pour créer l’égalité.

Les Mercenaires ont marqué deux fois sans réplique en période médiane. Mathieu Blanchet a porté la marque 2-1 à 10:51 et un peu plus de trois minutes plus tard, soit à 14:58, Jason Bêty inscrivait ce qui allait devenir le but de la victoire.

Nicolas Castonguay a creusé l’écart avec son premier de la saison à 2:43, mais Jérémie Roy ramenait les siens à deux buts d’écart avec un filet en avantage numérique à 11:42. Mathieu Blanchet, avec son deuxième du match, scellait l’issue de la rencontre en marquant le 5e but des visiteurs à 14:41.

Premier gain du Plastiques Moore

Le premier affrontement 100 % Bellechassois de la saison avait lieu devant une belle foule de 418 personnes, vendredi soir, à l’aréna de Saint-Charles. Mené par le capitaine Charles Dulac-Simard qui a inscrit deux buts et une aide, le Plastiques Moore de Saint-Damien a inscrit sa première victoire de la saison, disposant des Éperviers par la marque de 4-2.

Simard a donné les devants aux visiteurs en marquant le seul but de la période initiale à 14:47, sur une aide d’Antoine Gaudreau, puis Étienne Picard a inscrit les locaux sur la feuille de pointage à 6:49 de la période médiane, complétant une manœuvre de Gabriel Bouchard.

Charles Dulac-Simard avec son deuxième filet de la rencontre à 10:37, puis Gaudreau avec le but gagnant sans aide à 14:34, ont donné une avance de 3-1 au Plastiques Moore. Jacob Desjardins, avec son deuxième de la saison à 15:20, a permis aux Éperviers d’espérer, mais Jean-Maxime Bond a mis fin aux espoirs de ces derniers avec le but d’assurance, une minute 40 secondes plus tard, pour le Plastiques Moore qui a dirigé 51 tirs vers le gardien adverse, contre 39 pour les Éperviers.

Le Familiprix à l’arrachée

Dans le dernier match de la soirée et du week-end présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, un filet de Tommy Veilleux, son premier de la saison inscrit en début de prolongation, a permis au Familiprix de décrocher une victoire de 5-4 sur les finalistes de l’an dernier, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Alexandre Mathieu a procuré les devants aux locaux dès la 17e seconde de jeu en première période et le pointage est demeuré ainsi jusqu’en milieu de deuxième après que Zacharie Dumas, avec son deuxième de la saison à 13:30 et Émile Lambert, à 17:17, eurent donné les devants au Pavage Jirico.

Zacharie Ouellet a porté la marque 4-1 dès la 56e seconde de jeu en troisième, mais le Familiprix s’est retroussé les manches avec trois buts consécutifs, soit ceux de Yannick Roy à 3:07, Denis Nadeau à 6:09 et Jacob Jacques, son premier de la saison en avantage numérique à 13:43, pour prendre les devants 4-3.

Julien Hébert a forcé la tenue de la prolongation avec son 2e de la saison à 17:08, mais Tommy Veilleux a tranché le débat en faveur du Familiprix à 2:59 de la 4e période.

Prochains matchs

Cinq rencontres auront lieu le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-Sud, dont trois le vendredi 25 octobre, alors que Saint-Charles visitera Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30), que Sainte-Marie recevra Saint-Joseph à 20 h 45 et que Saint-Damien sera à Saint-Gilles pour affronter les Mercenaires à 21 h.

Le Pavage Jirico rendra visite aux Hunters de Saint-Prosper à 20 h le samedi 26 octobre et le lendemain, Lotbinière sera de passage au Centre Frameco de Saint-Joseph pour se mesurer au Familiprix, rencontre qui débutera à 14 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste