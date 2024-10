Plus de 150 personnes à la Grande marche de Saint-Benoît-Labre

La Grande marche, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, était de retour ce weekend à la grandeur de la province pour une 10e édition. Samedi le 19 octobre, Saint-Benoît-Labre s’est joint aux 117 municipalités participantes.

À Saint-Benoît-Labre, 162 personnes ont emboîtés le pas samedi, accompagnés de famille, amis.es et amis.es à quatre pattes.

Après un entraînement de zumba animé par Ariane Desbiens afin de réchauffer la foule, un petit mot du pro-maire, Marc Cloutier, ainsi que de Jacques Blais, médecin de famille présent pour l’occasion, les participants.es ont pu allumer leur flambeau et s’installer pour le grand départ qui avait lieu au Parc Amikijou. Deux trajets étaient offerts, un circuit de 5 km avec la possibilité de s’arrêter à 2.5 km, mais la grande majorité des marcheurs.euses ont décidé de vivre l’expérience au complet et de marcher le 5 km dans son entièreté. Au retour, des bénévoles les attendaient afin de leur offrir une petite collation santé, des pommes du verger et un chocolat chaud.

Au total, c’est près de 109 000 personnes qui ont marchés un peu partout à travers le Québec ce weekend afin de promouvoir les saines habitudes de vie.