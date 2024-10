Les Condors s’inclinent 6-3 face à Granby, mettant fin à leur série victorieuse

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont essuyé une défaite de 6-3 face à l’Indigo de Granby ce dimanche 27 octobre. Ce revers met fin à une belle séquence de cinq victoires consécutives pour les Condors, qui n’ont pas su rattraper l’avance prise par leurs adversaires dès le début de la rencontre.

La première période a été marquée par une domination de l’Indigo de Granby. Zachary Bonefon a rapidement ouvert le score en avantage numérique, avant de doubler la mise à peine 21 secondes plus tard, portant le score à 2-0. L’Indigo a continué sur sa lancée avec un but de Mathis Baril, suivi d’une réalisation de Hugo Brisebois, portant l’avance à 4-0 pour Granby avant la fin de la première période.

La deuxième période n’a pas été plus favorable aux Condors, qui ont concédé deux autres buts. Zachary Bonefon a complété son tour du chapeau, et Vincent Granger a creusé l’écart peu de temps après, portant la marque à 6-0. Les Condors ont eu du mal à contenir l’offensive adverse et n’ont pas réussi à trouver le fond du filet durant cette période.

Un sursaut d’orgueil en troisième période

Les Condors ont montré de la détermination en troisième période, réduisant l’écart avec trois buts. Alexis Gagné a ouvert le score pour les Condors en avantage numérique, assisté par Mathys Lapointe et Xavier Labbé. Philippe Vézina a ensuite ajouté un but en désavantage numérique à 13:36, avant que Jérémy Roy ne marque pour porter le score à 6-3.

Malgré cette remontée en fin de match, les Condors n’ont pas réussi à combler le fossé creusé par l’Indigo en début de rencontre. Les vert et blanc seront de retour à Beauceville, ce vendredi 25 octobre dès 20 h pour leur match contre Longueuil.