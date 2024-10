Marie-Philip Poulin et La Victoire disputeront un match à Québec en janvier

Les Beaucerons seront heureux d'apprendre qu'ils n'auront pas à parcourir le chemin jusqu'à Montréal pour voir la grande joueuse de hockey, Marie-Philip Poulin, en action. En effet, le 19 janvier prochain, son équipe, La Victoire de Montréal, jouera une partie hors-site au Centre Vidéotron de Québec.

Dès 13 h, elles affronteront sur la glace l'équipe d'Ottawa, Charge. La Victoire de Montréal a au sein de son équipe plusieurs joueuses provenant de la grande région de Québec, la gardienne de but Ann-Renée Desbiens qui vient de Charlevoix, Catherine Dubois, originaire de Charlesbourg et bien entendu la capitaine Marie-Philip Poulin.

Pour la directrice des opérations de La Victoire de Montréal, Marie-Christine Boucher, « le coeur de notre formation a carrément des racines avec Québec. Même si on l'avait pas imaginé, il y a un an, on dirait que c'est tout naturel, que nous sommes à la maison » , lors de la conférence de presse de ce matin.

Des modèles pour les jeunes filles Marie-Philip a toujours été une fervente défenderesse du hockey féminin et elle fait partie de ces modèles encore si peu rare au niveau de ce sport. Le fait de venir jouer à Québec, aura sans aucun doute un effet très positif auprès des jeunes filles. D'ailleurs, depuis l'arrivée de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), le nombre de filles qui se sont inscrites au hockey cette année a augmenté de 16 % par apport à 2023. Sur les 8 000 à travers le Québec, 1 000 inscriptions se situent dans la région de Québec, selon les plus récentes statistiques de Hockey Québec.

Une fierté pour Québec

En voyant l'engouement pour La Victoire de Montréal, le président de Gestev, Martin Tremblay s'est empressé de contacter l'organisation afin de faire venir l'équipe au Centre Vidéotron. Il faut savoir, qu'il s'agira du seul match hors-site pour Montréal. Ce fait rend très fier M.Tremblay qui était présent devant les médias.

Il demeure convaincu que le public sera au rendez-vous afin de remplir les 18 250 places et de montrer que le hockey féminin a sa place. « C'est leur marché , c'est leur communauté. Imaginez les joueuses entrer dans le centre le 19 janvier, de voir l'excitation, les gens debout. Je sais que jouer devant sa foule et ses amis, c'est ce qu'il y a de mieux », en parlant particulièrement des membres originaire de la région dont fait partie Marie-Philip.

Mentionnons que la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, était présente pour représenter ses coéquipières. Elle ne peut qu'appuyer les dires du président de Gestev en ne masquant pas son excitation à l'idée de jouer devant toute sa famille et ses amis qui n'auront pas ce jour à faire de la grande route. Elle nous confirme que les joueuses de la région ressentent bien la même chose.

« Elles étaient toute contente. Pour nos familles qui font le voyagement à presque tous les matchs à domicile, de pouvoir en avoir un où ils pourront dormir dans leur lit c'est le fun aussi. On a des amis qui ne peuvent pas se déplace des membres de la famille. Le fait que ces gens vont tous pouvoir se réunir dans un amphithéâtre proche de chez eux pour célébrer, oui notre équipe, oui les joueuses individuelles, mais aussi le hockey féminin en général, je pense que c'est une opportunité qu'il fallait prendre. Mettons que j'ai appelé ma famille assez rapidement », dit-elle à notre journaliste.

On nous informe qu'il y a souvent des groupes organisées provenant de la Beauce pour Marie-Philip Poulin et de Charlevoix pour Ann-René Desbiens, qui viennent assister à des parties à Montréal. Cela démontre un grand attachement pour ces joueuses par leur communauté.

Vente des billets

Martin Tremblay indique que depuis ce matin, la ligne ne dérougie pas concernant la vente de billets, alors que l'annonce n'avait pas été encore faites.

Les billets en pré-vente, qui sont réservés pour les détenteurs de passes de saison de La Victoire de Montréal et pour les abonnés de l'info-lettre de La Victoire, des Remparts de Québec et du Centre Vidéotron, se déroulera demain le 31 octobre. Tandis que la mise en vente au grand public, se déroulera ce vendredi, 1er novembre, dès 10h le matin.