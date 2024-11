Les Chevaliers de Lévis débute le mois en force

Les deux dernières parties avaient été plus ardues pour les Lévisiens alors qu’ils ont subi un premier revers cette saison, vendredi soir dernier. Par la suite une victoire en prolongation, dimanche dernier, contre les Estacades alors que les protégés de Pier-Luc Giguère ne jouaient pas avec leur identité forgée depuis le début de la saison.

Une nouvelle semaine et un nouveau mois attendaient les Chevaliers et le premier défi était les Vikings de Saint-Eustache. Rappelons qu’Antoine Proulx a quitté l’équipe pour une période de deux semaines alors qu’il représente Équipe Canada au championnat mondial des M17. Ryan Gagné obtient le départ.

Un début de premier engagement intense pour les deux formations alors que les coups d’épaules sont partagés. Les Chevaliers dirigent 14 tirs vers le gardien adverse et seulement un de ceux-ci touche le fond du filet. À 7 :43, le vétéran Emerik Paris profite d’une circulation spontanée pour inscrire son 4e de la campagne. De leur côté, Saint-Eustache envoie 6 lancers en direction de Gagné.

Les Chevaliers compte bien doubler leur avance rapidement et c’est ce qu’ils font alors qu’Elliot Labonté récupère un lancer de Félix Grenier et déjoue Brouillard après 1 :03 de joués en période médiane. Les Chevaliers semblent en plein contrôle, mais ils offrent 2 avantages numériques coup sur coup et les Vikings en profitent pour réduire la marque à 2-1. Un filet inscrit par Dylan Laframboise en avantage numérique. Après 40 minutes de jeu, Lévis mène 31-10 au niveau des lancers.

Le troisième vingt commence moins fort pour Lévis alors qu’ils sortent du vestiaire avec moins d’énergie qu’au début de la partie, mais ils réussissent à limiter les lancers de l’adversaire. C’est au tour des Chevaliers de faire payer les Vikings alors que Brandon Delarosbil profite de la circulation devant le filet pour déjouer Brouillard, c’est alors 3-1 Lévis.

En fin de période, les Vikings se retrouvent à nouveau au cachot, mais réussissent tout de même à réduire l’écart alors que Louis-Étienne Halley bat Ryan Gagné. Sylvain Pruneau retire son gardien pour profiter d’un sixième joueur, mais Paris intercepte la rondelle et marque son deuxième de la rencontre. Lévis l’emporte par la marque de 4-2.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Alex Desruisseaux des Chevaliers;

2e étoile :Emerik Paris des Chevaliers;

3e étoile : Derek Brouillard des Estacades.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu dimanche 9 novembre à 13 h 30, à nouveau, du côté de Trois-Rivières alors qu’ils tenteront d’obtenir la victoire sur la glace olympique de Complexe sportif Alphonse-Desjardins.