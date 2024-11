Les Chevaliers l'emportent en prolongation 

Suite à une victoire vendredi soir face aux Vikings, les Chevaliers de Lévis se rendaient à nouveau dans la ville trifluvienne dimanche, pour affronter les Estacades. Ryan Gagné demeure dans le demi-cercle bleu alors que Marc-André Bergeron fait confiance à Jacob St-Cyr.

Les Chevaliers débutent en force le premier vingt alors qu’ils sont énergiques et mettent de la pression sur les Estacades. Ces derniers réussissent à lancer 13 fois à l’endroit de Ryan Gagné et c’est en fin de période qu’un Trifluvien réussit à battre Gagné entre les jambières. Un but inscrit à 17 :11 par Olivier Boivin. Quelques secondes plus tard, Alexis Guévin profite de la confusion entre Malyk Côté et Emerik Paris pour déjouer Gagné d’un tir à sa droite. Après 20 minutes de jeu, les Estacades ont une avance de 2-0.

Le mot d’ordre dans le vestiaire des Chevaliers est de réduire l’écart s’ils veulent avoir l’option sur le match. À 6 :05, Félix Grenier sert une savante passe à Jacob Boucher qui n’a plus qu’à placer le disque derrière St-Cyr. 8 secondes plus tard, Josh Demers sert une mise en échec par derrière ce qui lui coûtera le match, mais Lévis réussi à tenir le fort en désavantage numérique. Après 2 périodes, les Estacades ont l’avance 2-1.

La dernière période s’annonce chaudement disputée alors que Lévis attaque à plusieurs reprises et tôt dans la période. L’espoir du Phoenix de Sherbrooke, Brandon Delarosbil, déjoue St-Cyr d’un tir parfait dans la lucarne. Les 2 formations sont de retour à la case départ. Malgré une glace de dimensions olympique, aucune des deux équipes ne réussit à tirer son épingle du jeu, une période supplémentaire sera requise.

Une période à 3 contre 3 est toujours excitante pour les amateurs de hockey, Delarosbil récupère la rondelle se met en deuxième et troisième vitesse pour battre le défenseur et s’amener devant St-Cyr pour le battre d’un tir digne des ligues majeures et donne la victoire aux Chevaliers en prolongation.

Lévis l’emporte par la marque de 3-2. Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Ryan Gagné (Chevaliers), Jacob St-Cyr (Estacades), et Brandon Delarosbil (Chevaliers).

Les deux prochaines parties des Chevaliers auront lieu vendredi et samedi prochain contre Gatineau. Le retour à l’Aréna de Lévis sera le 15 novembre dès 19 h 30.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis