LRH: congestion au deuxième rang du classement

Il y a eu une surprise dans la Ligue régionale de hockey en ce vendredi soir, en plus de voir une congestion au deuxième rang du classement.

Voici le résumé des matchs du 8 novembre.

La Guadeloupe 9 — Saint-Cyrille 6

Dans un festival offensif, le DLC de La Guadeloupe a défait le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille au pointage de 9-6.

Et c'est en équipe que la formation beauceronne a signé ce gain avec les buts de Pascal Fleury (1er), William Jacques (5e), Anthony Vachon (1er), Patrice Charbonneau (1er), Danny Pion (1er), Jacob Perron (4e), Samuel Turcotte (4e et 5e) et Antoine Simoneau (1er).

Gabriel Tétreault (1er), Vincent Bélisle (1er), Justin Cloutier (3e), William Tremblay (2e), Guillaume Desmarais (2e) et Émile Lavallée (5e) ont répliqué pour Saint-Cyrille.

Les vainqueurs ont dirigé 30 lancers vers les gardiens Xavier Dupont et Olivier Gagnon pendant que Luka Lamontagne recevait 48 tirs.

Lac-Mégantic 11 — East Angus 0

Le Sauro de Lac-Mégantic n'est pas arrivé en touriste contre les Lumberjacks à East Angus avec un gain de 11-0.

Les Méganticois ont pris les choses en main tôt dans le match avec les buts de David Côté (6e), Félix Potvin (1er), Édouard Dostie (3e), Olivier Therrien (2e) et Charles-Olivier Nadeau (6e).

Antoine Savard (8e), David Côté (7e) et Ulrick Turcotte (1er) ont ajouté à l'avance des vainqueurs en deuxième période alors que Christopher D.-Landry (1er), Charles-Olivier Nadeau (7e) et Antoine Savard (9e) complétaient le pointage en troisième période.

Justin Fréchette a bloqué les 32 tirs dirigés vers lui tandis que Samuel Laberge et Miguel Savoie recevaient 56 rondelles.

Louiseville 4 —Daveluyville 1

Les Constructions Côté de Louiseville ont causé la surprise de la soirée en l'emportant 4-1 contre le JB à Daveluyville.

Le deuxième but du match de William Farly (3e) et le premier but de la saison de Benjaim Dion, vers la fin du match, ont consolidé l'avance des visiteurs pour remporter la victoire.

William Hébert (5e) a inscrit l'autre but des vainqueurs et Jordan Fréchette (6e) a privé Jonathan Brisson d'un jeu blanc en deuxième période.

Ce dernier a reçu 55 tirs contre 27 pour Joël Beauvilliers.

Val-des-Sources 4 — Windsor 6

Le Desjardins – Wild de Windsor a signé un gain de 6-4 contre les Nordik Blades de Val-des-Sources, pour mettre fin à une série de deux défaites consécutives.

Tommy Roger a dirigé l’attaque des vainqueurs avec trois buts et une mention d’aide pour porter son total à huit buts cette saison.

Maxime Drapeau (2e), Sébastien St-Onge (2e) et Mykaël Létourneau (4e) ont inscrit les autres buts des vainqueurs qui ont eu droit à une forte opposition des visiteurs dans les 40 premières minutes de jeu.

Guillaume Boisvert (2e), Anthony Johnson (1er), William Garneau (2e) et Xavier Gagnon (1er) ont donné la réplique pour les coriaces Nordik Blades, qui n’ont pas baissé les bras.

Les Windsorois ont dirigé 54 tirs vers Shawn Ouellette tandis que Kevin Tardif recevait 38 lancers.

Princeville 7— Coaticook 4

Forts d’une série de cinq victoires de suite, les Cobras de Princeville sont maintenant au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey, avec 12 points tout comme les formations de Windsor, Coaticook et Lac-Mégantic.

Ils ont signé une importante victoire de 7-4 contre le Dynamik Service agricole à Coaticook, vendredi soir, grâce à une poussée de quatre buts en deuxième période.

Alex Lessard a marqué le premier de ses trois buts dans ce match pour grimper son total à six buts cette saison.

Sheldon Dubé (2e), Raphaël Champoux (2e) et Matis Nolette (2e) ont réussi les autres buts dans cette période fructueuse.

Charles Boulanger (4e) est l’autre buteur pour les vainqueurs alors que la réplique est venue de Jordan Roy (1er), Kylian Brunelle (1er), William Plante (1er) et Mathis Zakorzermy (2e).

Les Cobras ont dirigé 39 tirs vers Maxime Blanchard et Philippe Dion pendant que Loïc Mainguy-Crépeau recevait 28 rondelles.

Signalons que deux matchs sont présentés en ce samedi soir alors, que le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille rendra visite aux Nordik Blades à Val-des-Sources, à 19 h 30.

L'autre match opposera le DLC de La Guadeloupe qui se frottera aux Construction Côté à Louiseville dès 20 h 30.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey