Premier revers du Giovannina, Lotbinière seul en tête

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Au terme de celles-ci, les Mercenaires de Lotbinière trônent seuls en tête du classement général, ayant infligé un premier revers, cette saison, au Giovannina de Sainte-Marie qui est maintenant troisième. Entre les deux se trouve le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui a signé un 5e gain en sept rencontres.

Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli et Olivier Coulombe de Montmagny dominent, quant à eux, le classement des pointeurs avec 19 et 17 points respectivement.

Festival offensif à Montmagny

Trois parties étaient au programme le vendredi 8 novembre et dans un premier temps, dans une rencontre présentée à l’aréna de Montmagny, le Décor Mercier s’est imposé 8-5 devant le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Les deux équipes se sont inscrites au pointage dès la période initiale. Louis-Philippe Charest a donné les devants au Décor Mercier à 11:20, Maxime Aubin créant l’égalité avec son premier de la saison à 15:02.

Étienne Blanchette a redonné l’avance aux locaux lors d’un avantage numérique à 10:18 en deuxième, Antoine Gaudreau donnant ensuite les devants au Plastiques Moore avec deux buts en peu plus de deux minutes, le second à 14:42. Le reste de l’engagement a été l’affaire du Décor Mercier qui, une minute plus tard, créait l’égalité par l’entremise de Sammy Dubois avant que François Gagnon n’inscrive le 4e buts des siens à 16:44.

Olivier Coulombe a accru l’avance du Décor Mercier avec deux filets inscrits en avantage numérique à 5:32 et 10:47, les joueurs du Plastiques Moore ramenant l’écart à un seul but avec le 3e de la saison de Xavier Martel à 14:49, suivi du 3e de l’année de Jean-Maxime Bond à 16:49. Les locaux ont scellé l’issue du match avec deux buts dans un filet désert, soit ceux d’Étienne Blais et Jean-Daniel Gauthier.

Denoncourt trop fort pour les Éperviers

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers de Saint-Charles se mesuraient au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et son gardien Michaël Denoncourt qui a été intraitable, stoppant 57 des 59 tirs dirigés vers lui, en route vers un gain de 5-2.

Les visiteurs ont frappé fort dès la période initiale avec trois buts sans réplique : Joshua Desmarais, à l’aide d’un tir de la ligne bleue, a donné l’avance aux siens lors d’un avantage numérique à 8:09, Gabrielle Lizotte profitant ensuite d’une échappée pour doubler l’avance des visiteurs à 16:20.

Guillaume Chapados a triplé cette avance avec son premier de la saison à 19:09, ce qui a chassé le gardien Louis Perreault-Carrier qui a cédé sa place à Mickaël Aubé en début de deuxième. Entré à froid, ce dernier a cédé dès la 30e seconde de jeu en deuxième, Édouard Ouellet inscrivant son 10e de l’année, déjà, lors d’un avantage numérique.

Vincent Blackburn et Hubert Pouliot ont redonné espoir aux partisans des Éperviers en marquant tour à tour avant la fin de l’engagement médian, Nicolas Egan Dionne scellant l’issue du match avec un filet en désavantage numérique à 16:17 en fin de troisième, sur une aide de Charles Hébert.

Soirée faste pour le Familiprix

Dans la dernière rencontre à l’affiche vendredi soir au Centre Frameco de Saint-Joseph, une performance d’un but et trois aides de Charles-Étienne Hébert, jumelée aux trois points de Jacob Jacques et Mathieu Grenier, a conduit le Familiprix de l’endroit à un gain sans équivoque de 8-3 sur les Hunters de Saint-Prosper.

Après que Bryan Lemieux eut donné les devants aux Etcheminois à 5:21 en première, les joueurs du Familiprix ont pris le contrôle du match avec six buts consécutifs. Mathieu Grenier a créé l’égalité à 6:59 puis à 8:01, Bruno-Pier Mathieu donnait l’avance aux siens avec son premier de la saison.

L’attaque beauceronne s’est poursuivie avec quatre buts en 12 minutes en période médiane : Charles-Étienne Hébert a porté la marque 3-1 à 1:06, suivi de Jonathan Roy 19 secondes plus tard et de Mathieu Létourneau à 3:52. Philippe-Olivier Rochette a inscrit le 4e but du Familiprix lors de cet engagement, un but inscrit en avantage numérique à 12:19, avant que Bryan Lemieux ne porte la marque 6-2 avec son deuxième du match à 18:19, lui aussi lors d’une punition à l’adversaire.

Thomas Paré-Bourque a réduit cet écart à trois buts en milieu de troisième, Mathieu Grenier et Jacob Jacques, en avantage numérique, inscrivant les deux derniers buts du match pour les vainqueurs en fin de partie.

Premier revers du Giovannina

Invaincu jusqu’ici, le Giovannina de Sainte-Marie se rendait à l’aréna de Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires. Menée par Joey Beaudoin qui a amassé quatre passes, la formation de Lotbinière l’a emporté 6-4, infligeant ainsi un premier revers à leurs adversaires beaucerons et prenant, par le fait même, la tête du circuit.

Il ne fallait pas arriver en retard à ce match puisque dès la 31e seconde de jeu, Samuel Bisson donnait les devants aux locaux. Ce but fut le seul de l’engagement initial puis en début de période médiane, Jordan Hawey profitait d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens à 4:25.

Le Giovannina a répliqué avec deux buts rapides, soit ceux de Samuel Landry à 5:32 et Nicolas Létourneau à 6:20, pour créer l’égalité 2-2, Tommy Desrochers redonnant toutefois les devants aux Mercenaires avec son 2e de la saison à 18:18.

Cinq buts ont été inscrits en troisième. Après que William Dumont eu à nouveau créé l’égalité 3-3 dès la 33e seconde de jeu, Julien Breton restaurait l’avantage des locaux avec un filet en avantage numérique à 10:59. Olivier St-Cyr ramenait une fois de plus tout le monde à la case départ en inscrivant le 4e but du Giovannina 23 secondes plus tard, Maxime Paquet marquant ce qui allait devenir le but vainqueur à 15:54. Jason Pitt, avec son premier de la saison, concrétisait la victoire des Mercenaires avec un filet sans aide, dans un filet désert, à 19:22.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de cinq rencontres sera à l’affiche le week-end prochain. Trois d’entre eux auront lieu le vendredi 15 novembre: Saint-Jean-Port-Joli sera en visite à l’aréna de Saint-Charles pour un deuxième vendredi consécutif à 20 h 45 puis sur le coup de 21 h, Saint-Joseph recevra la visite du Décor Mercier de Montmagny alors que Saint-Prosper se mesurera aux Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles.

Saint-Damien affrontera le Pavage Jirico le samedi 16 novembre, à 20 h, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et le lendemain, Saint-Charles sera au Centre Frameco pour y affronter le Familiprix de Saint-Joseph, match qui débutera à 14 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste