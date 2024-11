Victoire éclatante des Condors 10-1 contre le Titan de Princeville

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont dominé le Titan de Princeville avec une victoire impressionnante de 10-1 ce dimanche 10 novembre, démontrant une offensive puissante.

Avec cette performance, les Condors confirment leur place de tête et montrent qu’ils sont en grande forme pour la suite de la saison.

Le match a débuté sur une note favorable pour les Condors, avec un premier but de Xavier Labbé en première période, assisté par Tristan Giroux et Alexis Gagné. Malgré des efforts du Titan pour égaliser, les Condors ont continué à creuser l’écart tout au long de la rencontre.

En deuxième période, le Titan a brièvement égalisé à 1-1 grâce à Charles-Antoine Morin, mais les Condors ont rapidement repris les devants avec des buts successifs de Jérémy Roy, Édouard Lessard et Tristan Dussault, portant la marque à 4-1 avant la fin du tiers. Cette domination offensive a mis les Condors dans une position de confort pour aborder la dernière période.

Les Condors ont maintenu leur intensité dans la troisième période, inscrivant six buts supplémentaires. Alexis Houle, Marc-Antoine Belzile, Alexis Gagné, Étienne Tremblay-Mathieu et Xavier Labbé ont tous trouvé le fond du filet, scellant la victoire à 10-1. Les Condors ont ainsi démontré leur profondeur offensive et leur capacité à capitaliser sur les jeux en avantage numérique.

Étienne Tremblay-Mathieu a été désigné première étoile du match pour sa contribution tant en attaque qu’en défense. Xavier Labbé, auteur de deux buts, a reçu la deuxième étoile, tandis que Tristan Giroux, impliqué dans plusieurs actions décisives, complète le trio des étoiles.

Les partisans pourront retrouver les Condors sur la glace de Centre Caztel de Sainte-Marie ce samedi 16 novembre à 20 h, contre Gatineau.