Le Cool FM de Saint-Georges résiste aux Pétroliers de Laval pour une victoire 4-3

Le Cool FM de Saint-Georges a décroché une victoire serrée de 4-3 contre les Pétroliers de Laval ce dimanche 10 novembre, après un match marqué par une solide première période et une résistance en fin de rencontre.

Les efforts de Laval en troisième période n’ont pas suffi pour rattraper le Cool FM, qui a su conserver son avance grâce à une performance collective efficace.

Le Cool FM a entamé la rencontre de façon éclatante, marquant quatre buts en première période. William Leblanc a ouvert le score à 7:23, suivi d’un deuxième but quelques minutes plus tard, portant rapidement la marque à 2-0. Anthony Verret a ensuite capitalisé en avantage numérique suivi par Charles Tremblay qui a ajouté un quatrième but. Les Pétroliers ont toutefois réussi à réduire l’écart en toute fin de période, grâce à un but d’Émile Poirier.

Après une deuxième période sans but, les Pétroliers de Laval ont repris du poil de la bête en troisième période. Joel Caron a marqué, suivi de Danick Paquette, ramenant le score à 4-3. Laval a maintenu la pression jusqu’à la fin, mais le Cool FM a tenu bon, protégeant son avance d’un but jusqu’au coup de sifflet final.

William Leblanc du Cool FM a été désigné première étoile pour ses deux buts décisifs. Son coéquipier Charles Tremblay, auteur d’un but et d’une passe, a reçu la deuxième étoile, tandis que Danick Paquette de Laval, avec un but et une passe, complète le trio des étoiles.