Les Chevaliers l'emportent après une deuxième période explosive

Les Chevaliers étaient de retour à la maison après un séjour de quatre matchs sans défaite sur des patinoires adverses, ce vendredi 15 novembre.

Une poussée de deux buts en l’espace de 2 minutes dès le début deuxième vingt a pavé la voie à une victoire de 4 à 0 ce soir aux dépends des Estacades de Trois-Rivières. Il s’agit de la 20e victoire cette saison pour la troupe de Pier-Luc Giguère.

Les visiteurs ont connu un bon début de match. Pour une rare fois cette saison, les Chevaliers ont été limités à seulement 4 lancers en première période. Les lévisiens marquent les premiers lorsqu’Alex Desruisseaux laissé libre devant le filet inscrit son 8e but de la saison.

On ne sait pas trop ce qui s’est dit dans le vestiaire des Chevaliers pendant l’intermission mais les représentants de Chaudière-Appalaches sont sortis transformés en début de deuxième période. Dès la 43e secondes, Alex Desruisseaux nous démontre qu’il a des mains agiles. Ce dernier réussit malgré un angle impossible à loger la rondelle dans le haut du filet. Quelques minutes plus tard, le lancer de la ligne bleue de Cohen Paquet se faufile entre plusieurs joueurs et touche le fond du filet. Il s’agit du 5e but pour le défenseur lévisien. Brandon Delarosbil et Elliot Lacroix obtiennent des aides sur le but.

Après ces deux buts rapides, l’entraîneur des Estacades demande un temps d’arrêt pour calmer le jeu. La stratégie a semblé porter fruit car ses joueurs se sont ressaisis. En fin de période, les visiteurs manquent une belle chance de revenir dans le match puisqu’ils ont bousillé un avantage numérique. Cette fois-ci, les locaux ont dirigé 16 lancers contre 6 pendant l’engagement. Lévis retourne au vestiaire avec une avance de 3 à 0.

Au dernier tiers, les visiteurs offrent un double avantage numérique aux Chevaliers. Le gardien trifluvien résiste à plusieurs lancers. Les Estacades y vont le tout pour le tout et retirent leur gardien mais Philippe Garneau marque dans un filet désert.

Le jeu blanc va à la fiche d’Antoine Proulx. Le cerbère des Chevaliers a repoussé les 23 lancers dirigés sur lui.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Alex Desruisseaux;

2e étoile : Antoine Proulx;

3e étoile : Cohen Paquet des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le 22 novembre prochain alors que le Blizzard du Séminaire Saint-François sera en visite.