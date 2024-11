Laurent Dubreuil médaillé d’argent par 3 millièmes

Des poussières ont départagé les médaillés d’argent et de bronze du premier 500 m de la saison en Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste vendredi. Trois millièmes de seconde, plus précisément, ont mené le Lévisien Laurent Dubreuil à la deuxième place, tout juste devant le Japonais Tatsuya Shinhama.

L’Américain Jordan Stolz a gagné l’or par 0,15 seconde au M-Wave, l’anneau olympique de Nagano, au Japon.

Le champion du monde en titre venait d’inscrire un chrono de 34,43 s lorsque Dubreuil s’est présenté sur la ligne de départ. Le Lévisien de 32 ans s’est placé dans le couloir extérieur aux côtés du Néerlandais Jenning De Boo, médaillé d’argent des mondiaux sprint l’an dernier.

« C’était vraiment une bonne paire pour moi, a mentionné Dubreuil à Sportcom. Il est une étoile montante du patin et il est sur une lancée pour être parmi les meilleurs au monde pendant 10 ans. C’est un gars qui a une bonne pointe de vitesse, probablement la meilleure après Stolz, mais il n’a pas le meilleur départ. J’ai pu ouvrir plus vite que lui et avoir une bonne cible à aller chasser ensuite. »

Dubreuil a réussi une ouverture de 9,63 s, puis a maintenu une bonne vitesse dans le deuxième virage. Il a affiché un temps de 34,58 s après avoir tendu la jambe gauche à l’arrivée. À première vue, il s’agissait du même chrono que Tatsuya Shinhama. C’était avant qu’on ne s’attarde au décimal suivant qui a donné l’avantage à Dubreuil.

« Je n’avais aucune idée si je battais Shinhama quand j’ai traversé la ligne. On était tous les deux deuxièmes pendant quelques instants, le temps qu’ils ajustent pour nous départager », a raconté le Québécois, puisque les millièmes ne sont pas affichés au tableau indicateur.

« Ce sont probablement les 10 derniers mètres qui ont fait la différence contre Shinhama. […] Une petite erreur, ça se transforme en 34,6 s et je finis 5e. Ce n’est pas de la chance, mais ça aurait pu mal virer. Je suis content d’être deuxième et ça lance très bien la saison ! »

La dernière paire était composée des Néerlandais Stefan Westenbroek et Marijn Scheperkamp, éventuellement 7e et 10e de la compétition. Dubreuil avait confiance qu’il allait demeurer parmi les trois premiers.

La deuxième place lui rapporte 54 points au classement général de la Coupe du monde. Stolz mène avec 60 points, alors que Tatsuya Shinhama est troisième à 48 points.

« Argent ou bronze, tu es médaillé dans les deux cas et tu n’as pas l’or… Mais les six points que j’ai de plus que Shinhana aujourd’hui, c’est peut-être ce qui va faire la différence à la fin de la saison. Ça peut être trois millièmes très importants ! »

Jordan Stolz a fini seul en tête vendredi, mais seulement 5 centièmes de seconde séparent les deuxième et cinquième places. Dans les six dernières épreuves disputées sur 500 mètres, Laurent Dubreuil a terminé deuxième derrière l’Américain à cinq occasions.

« J’ai tendance à être capable de battre tout le monde sauf lui. Mon but est de me rapprocher petit à petit. Aujourd’hui, ça aurait été vraiment difficile. »

De retour en Coupe du monde après avoir raté la dernière saison en raison d’une blessure, Christopher Fiola a pris le 9e rang du groupe B avec un temps de 35,36 s. Toujours au 500 m, Béatrice Lamarche a obtenu le même résultat dans le groupe B féminin. Elle a parcouru la distance en 39,19 s.

Rédaction: Luc Turgeon — Sportcom