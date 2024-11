Les Chevaliers en plein contrôle

Pour la première fois de la saison, les Chevaliers de Lévis et le Blizzard se disputaient la victoire devant une foule de 1 040 spectateurs ce vendredi soir.

Le premier vingt a été dominé par les locaux. La majeure partie du temps de jeu s’est déroulée dans la zone des visiteurs. Le gardien du Blizzard a été bombardé de 17 lancers et l’attaquant des Chevaliers, Samuel Thibault, a été le seul marqueur en première période.

Le Séminaire Saint-François manque une belle occasion de revenir dans le match en début de deuxième période. Ces derniers profitent d’un avantage numérique de 4 minutes. L’unité défensive des Chevaliers fait un excellent travail. Ils limitent leurs rivaux à 2 lancers seulement. Lorsque le jeu est revenu à force égal, les joueurs de Pier-Luc Giguère ont poursuivi leur domination. Ceux-ci inscrivent 3 buts sans réplique. Le tout commence à 8:07 lorsque Dereck Asselin reprend un retour de lancer de Jacob Boucher pour inscrire son 13e but de la saison. Alex Desruisseaux est récompensé de son bon travail en zone adverse à l’aide d’un bon lancer précis, il bat le gardien du côté de la mitaine. Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent d’un jeu de puissance pour porter la marque 4 à 0 lorsque le lancer sur réception du défenseur Emerik Paris ne donne aucune chance au gardien. Après deux périodes, les Chevaliers ont dirigé 31 lancers contre 9 pour leurs adversaires.

En troisième période, l’offensive du Blizzard donne signe de vie lorsqu’ils marquent 2 buts en l’espace d’une minute. Le premier a été marqué en avantage numérique par Maxime Poirier et le deuxième vient du bâton de Zack Arsenault. Ces deux buts ont semblé donnés du rythme aux visiteurs, mais quelques minutes plus tard, Charles-Antoine Dubé leur enlève tout espoir de remontée en marquant son 14e but dans un filet désert. Le défenseur Samuel Cloutier en rajoute à la fin avec un tir de la ligne bleue qui touche le fond du filet. Les locaux ont totalisé 47 lancers contre 21 pour le Blizzard.

Les trois étoiles RDS sont:

1re étoile : Alex Desruisseaux;

2e étoile : Brandon Delarosbil;

3e étoile : Dereck Asselin tous des Chevaliers.

Les Chevaliers seront en action cet après-midi à Magog dès 13 h 30. Le prochain match à domicile des Chevaliers aura lieu le 29 novembre alors que le Phénix du Collège Esther Blondin sera les visiteurs.