Vallée-Jonction : la division Nascar Sportsman prépare une saison 2025 prometteuse

Les équipes de la division Nascar Sportsman de l’Autodrome Chaudière se sont réunies, ce dimanche 24 novembre, pour leur première réunion de la saison 2025.

Cette rencontre, qui s’est tenue en présentiel et en virtuel, a permis de dévoiler les grandes lignes de la programmation à venir, incluant un calendrier de sept courses prévues sur le circuit de Vallée-Jonction.

Plus de 100 000 $ en bourses et prix

Le comité a annoncé des prévisions budgétaires de plus de 100 000 $ pour récompenser les pilotes participants. Ce montant inclura des fonds de points, des trophées, des prix et des bourses. De plus, Nascar Auto Advance prévoit remettre un fonds de points aux cinq premiers pilotes de la division Nascar Sportsman, une reconnaissance qui souligne l’excellence des compétiteurs.

Le champion de cette catégorie recevra également une invitation au prestigieux banquet Nascar, qui se tiendra à Charlotte, en Caroline du Nord, renforçant ainsi l’attrait pour cette division.

Encouragements aux nouvelles recrues

Afin de soutenir la relève, une bourse de 1 000 $ sera attribuée à la meilleure recrue lors du Banquet des Champions, une initiative rendue possible par un partenariat avec Brossard Performance. Les Ateliers Précitech inc. offriront également des équipements spécialisés au champion local et à la recrue de l’année.

La division Nascar Sportsman est souvent perçue comme un tremplin pour les pilotes souhaitant perfectionner leurs compétences après un passage dans des catégories comme la Nascar Sport Compact. Elle joue un rôle clé dans le développement des talents locaux tout en maintenant une compétition de haut niveau.

Les organisateurs promettent déjà une saison diversifiée et dynamique, capable de satisfaire les amateurs de course automobile de la région. Le calendrier détaillé et les mises à jour des règlements seront publiés prochainement.