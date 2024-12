Un bon début de mois pour les Chevaliers

Le dernier mois de l’année calendrier est déjà à nos portes alors qu’il ne reste plus que trois parties avant le prochain Challenge CCM qui aura lieu à la mi-décembre.

Pour les Chevaliers de Lévis,l a première des trois parties avait lieu face aux Élites de Jonquière alors que les hommes de Pier-Luc Giguère allaient leur rendre visite. Avec la suspension de Ryan Gagné, Antoine Proulx obtient un deuxième départ consécutif alors que son vis-à-vis est Marc-Olivier Pilote. Ce dernier tentera de signer une 11e victoire.

La formation jonquiéroise connaît un très bon début de match alors qu’ils attaquent à de multiples reprises le filet de Proulx. Tandis que du côté des visiteurs, leur jeu est comme les routes en ce 1er décembre soit enneigé. Ces derniers peinent à trouver leur intensité et leur exécution ce qui permet aux Élites de marquer le premier but. Celui-ci appartient à Édouard Cantin. Quelques instants plus tard, Brandon Delarosbil trouve une brèche en territoire neutre et décampe. Il bat Pilote d’un tir de précision chirurgical. Quelques minutes plus tard, le capitaine des Chevaliers est posté à l’embouchure du filet pour glisser,la savante passe de Dereck Asselin, derrière la ligne rouge.. Après 20 minutes de jeu 2-1. Lévis.

Lors du deuxième vingt, la robustesse s’installe et Lévis se voit refuser un but alors que selon la position de l’officiel, il aurait eu obstruction sur le gardien de but. Une décision remise en doute par plusieurs spectateurs. La marque demeure 2-1.

Une troisième période en faveur de Lévis alors qu’ils ont inscrit 3 filets contre Marc-Olivier Piote. Des buts de Lacroix, Côté et Asselin. Les esprits s’échauffent pour la troupe de Mathieu Duschene alors que Jacob Gomez et Dereck Savard obtiennent chacun 10 minutes pour abus verbal envers les officiels. Lévis garde son calme et signe une dixième victoire consécutive. À noter que le gardien affilié, Nathan Gagnon, a été placé dans la cage de Lévis avec 16 minutes à jouer en 3e période.

La marque finale, 5-1 Lévis

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers: Emerik Paris, Charles-Antoine Dubé et Brandon Delarosbil.

Les Chevaliers seront de retour à domicile le 6 et 8 décembre afin d’affronter le Blizzard du Séminaire St-François et les Grenadiers de Châteauguay. Le premier duel sera présenté vendredi à 19 h 30 à l’Aréna de Lévis et nous recevons par le fait même le pilote automobile Raphael Lessard.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA