Retour triomphal au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour le Cool FM

Le Cool FM revenait finalement au Centre Sportif Lacroix-Dutil, ce vendredi 29 octobre et l'entrée fût une réussite. Le Cool FM l'a emporté en prolongation 5-4 grâce à un but spectaculaire de Nathan Larose.

Le lendemain, le défi était tout aussi imposant alors que la troupe de Keven Cloutier disputait la victoire à Thetford contre l'Assurancia. La formation de la Beauce a pris les devants rapidement et a enregistré un gain de 5-2.



Vendredi à Saintt-Georges contre les Éperviers

Le Centre Sportif Lacroix-Dutil est très bruyant dès l'échauffement et le Cool FM fait plaisir au 2 900 partisans présents. Gabriel Chabot prend la rondelle en fond de territoire, contourne le filet et remet devant à William Leblanc qui complète facilement pour ouvrir la marque. En fin de période, le Cool FM ajoute 2 buts rapides de la part du 3e trio. D'abord, un bon travail en fond de territoire de Maxime Chagnon fait profiter Michael Rhéaume, seul dans l'enclave, qui marque d'un tir du poignet. Un peu plus de 2 minutes plus tard, Chagnon fonce au filet avec la rondelle. Le disque touche le gardien, puis ressort sur le bâton à William Breton qui inscrit son 1er but cette saison. Entre les deux filet, André Thibault et Danick Malouin se sont livrés un combat divertissant.



La deuxième période est l'inverse de la première, alors que Sorel inscrit 3 buts. Shawn Boudrias ouvre le bal d'un tir du cercle de mise en jeu. Vers la mi-période, Cédric Montminy frappe Jérémie Malouin au visage et écope d'une pénalité majeure. Dans cette circonstance, les Éperviers créent l'égalité avec 2 buts. Marc-Antoine Gagnon inscrit le premier but d'un tir du poinget dans le haut du filet, puis Olivier Hinse est oublié dans l'enclave et marque aussi d'un tir parfait.



En troisième période, Alexandre Fortin donne les devants aux Éperviers en profitant d'un revirement en défensive du Cool FM. La marque de 4-3 pour Sorel tient jusqu'à 5 minutes de la fin. En avantage numérique, Dylan Labbé s'installe sur la ligne bleue et prend un tir du poignet parfait dans le haut du filet de Desrosiers. La foule en délire aura droit à une prolongation. Ce fût court, mais excitant. Séabstien Auger bloque des chances des Éperviers, puis Nathan Larose reprend la rondelle derrière son filet. Larose prend de la vitesse, déjoue les joueurs des Éperviers et prend un tir tout simplement PARFAIT qui bat Philippe Desrosiers et donne la victoire au Cool FM !



Les trois étoiles

1- Nathan Larose STG (1b 1p)

2- Maxime Chagnon STG (3p)

3- Alexandre Fortin SOR (1b 1p)



Samedi à Thetford contre l'Assurancia

Le Cool FM ouvre la machine rapidement au Centre Mario-Gosselin de Thetford. Après 1min 44sec, Gabriel Chabot s'amène en échappée grâce à une longue passe de William Leblanc. Chabot trouve l'espace à la gauche d'Étienne Marcoux et fait 1-0. 42 secondes plus tard, Maxime Chagnon double l'avance de St-Georges en marquant sur un retour de lancer devant le gardien. Un autre filet survient rapidement, mais cette fois du côté de Thetford. Francis Beauvillier, en échappé, prend un tir qui est stoppé par Cadorette, mais marque sur le retour. Également au courant de la période, André Thibault et Hubert Poulin se livrent un court combat.



En seconde période, un seul but survient et il est l'oeuvre de l'Assurancia. Guillaume Lépine prend un tir de loin qui passe au travers le traffic et trouve le fond du filet.



En 3e période, le Cool FM parvient finalement à marquer en avantage numérique. Après une mise en jeu, la rondelle ressort sur le bâton de Michael Rhéaume qui prend un tir du poignet parfait au dessus de l'épaule de Marcoux. L'Assurancia accroit la pression en zone du Cool FM, mais la défensive bloque de nombreux tirs. Thetford retire son gardien, mais la stratégie profite rapidement au Cool FM alors que Gabriel Chabot clos le débat dans un filet désert. En toute fin de match, Anthony Verret aussi ajoute un filet désert grâce à un très long tir.



Les trois étoiles

1- Gabriel Chabot STG (2b)

2- Philippe Cadorette STG (eff 0.947)

3- Étienne Marcoux THE (eff 0.921)



Le Cool FM sera de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce vendredi 6 décembre pour affronter les Marquis de Jonquière à 20 h. Le lendemain se sera le match retour du côté de Jonquière à 19 h 30.