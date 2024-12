Les Condors survolent les Cobras avec une victoire de 8-2

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont offert une performance impressionnante vendredi soir, écrasant les Cobras de Terrebonne 8-2 devant leurs partisans.

Ce match a mis en lumière un effort collectif remarquable, dominé par des performances exceptionnelles de Xavier Labbé, Tristan Giroux et Étienne Tremblay Mathieu.

Les Condors ont rapidement pris le contrôle du match en marquant cinq buts dans les 20 premières minutes. Tristan Giroux a ouvert la marque avec l’aide de Tristan Dussault. Xavier Labbé, élu première étoile du match, a ensuite inscrit deux buts consécutifs, dont un en avantage numérique. Tristan Dussault et Logan Poulin ont ajouté à l’avance des locaux, qui menaient 5-0 à la fin de la première période.

En deuxième période, les Condors ont continué leur festival offensif. Étienne Tremblay Mathieu a marqué en supériorité numérique avant qu’Alexis Houle, bien servi par Tristan Giroux et Marc-Antoine Belzile, n’alourdisse le score à 7-0.

Malgré l’écart, les Cobras ont montré des signes de vie en troisième période avec deux buts, inscrits par Hugo Cal et Jeremy Villemaire, mais cela n’a pas suffi à menacer les Condors. Alexis Tapp, avec l’aide de Jérémy Roy et Xavier Labbé, avait auparavant ajouté un huitième but pour les locaux.

Les trois étoiles sont revenues à des joueurs des Condors. Xavier Labbé, auteur de deux buts et deux passes, a été désigné première étoile. Tristan Giroux, avec un but et trois passes, et Étienne Tremblay Mathieu, qui a également marqué en avantage numérique, complètent ce trio bien mérité.

Les Condors espéreront poursuivre sur cette lancée victorieuse lors de leur prochain match, alors qu’ils affrontent les Phoenix de Montréal ce dimanche à 14h au Centre sportif Lacroix-Dutil.