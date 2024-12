Défaite des Chevaliers en tirs de barrage

Pour la dernière partie à domicile des Chevaliers en 2024, disputée hier après-midi, les locaux recevaient pour l’occasion les Grenadiers de Châteauguay.

Dans un match très physique et une fin de rencontre excitante, les visiteurs ont quitté Lévis avec une victoire de 3 à 2 en tirs de barrage. Le gardien des Grenadiers, Landyn Laberge, a été la grande vedette du match et sans surprise il a été élu la première étoile de la rencontre.

Les visiteurs ouvrent le pointage en milieu de période. Ces derniers profitent d’un avantage numérique. Dans un angle impossible, Samuel Roy réussit à battre Ryan Gagné. Les lévisiens ont dû se défendre à plusieurs reprises à court d’un joueur. Ils ont même dû faire face à un 5 contre 3 pendant 1 minute et à un 4 contre 3 par la suite. Le cerbère des Chevaliers, Ryan Gagné, a été solide devant sa cage.

Aucun but n’a été inscrit à la deuxième période. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont cependant eu plusieurs chances de marquer. Ils ont dominé le jeu pendant une bonne partie de l’engagement mais le gardien adverse s’est dressé comme un mur devant son filet. Il a fait face à 18 lancers sans broncher.

Comme en deuxième période, les locaux débutent l’engagement à court d’un joueur. Encore une fois, la défensive tient le coup. L’équipe adverse double son avance lorsqu’Hugo Charron marque son 8e but de la saison. Charles-Antoine Dubé rétrécit l’écart à 1 but à 12:48 lorsque son lancer précis touche l’intérieur du poteau pour glisser doucement derrière la ligne des buts. Il s’agit du 17e but pour l’espoir des Remparts de Québec. À partir de ce moment, la troupe de Pier-Luc Giguère a accentué la pression. Les visiteurs ne faisaient que se défendre. Alors qu’il ne restait que 58 secondes à faire au match, Emerick Paris soulève les 543 bruyants spectateurs en marquant sur un tir sur réception.

En prolongation, les Chevaliers ont encore une fois les meilleures chances de clore le débat mais rien à faire. Nous aurons besoin des tirs de barrage pour connaître un vainqueur. Les gardiens ont été solides. Théo Gravel clos le débat à la 5evague pour donner la victoire à son équipe.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, le gardien Landyn Laberge (Grenadiers), Ryan Gagné (Chevaliers), et Hugo Charron (Grenadiers).

Les activités de la Ligue M18AAA se transportent à Châteauguay dans le cadre du Challenge CCM pour la semaine.

Le prochain match des Chevaliers à domicile aura lieu mercredi le 8 janvier 2025 pour accueillir le Blizzard du Séminaire Saint-François de Saint-Augustin.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis