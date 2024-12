Le Desjardins - Wild de Windsor et le JB de Daveluyville occupent le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey, après les matchs de vendredi soir dernier.

Un seul match était prévu, samedi, alors que les Constructions Côté de Louiseville visitaient Cobras à Princeville.

Voici le résumé de ces matchs du week-end.

Lac-Mégantic 4 — La Guadeloupe 5

Le DLC de La Guadeloupe a retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 5-4 contre le Sauro de Lac-Mégantic.

Le deuxième but du match et troisième but de la saison d'Alex Simoneau a permis à La Guadeloupe de signer cette victoire.

Patrice Charbonneau (3ème) et Félix Tanguay (5ème et 6ème) ont réussi les autres buts du DLC.

David Côté (9ème), Louis-Joseph Guernon (4ème), Jean-Sébastien Vachon (7ème) et Maxime Gagné (1er) ont répliqué pour le Sauro qui est au quatrième rang avec un point d'avance sur Coaticook.

Princeville 2 — Windsor 3

Le troisième but de la saison de Jean-Christophe Gauthier a permis au Desjardins – Wild de Windsor de signer un important gain de 3-2 contre les Cobras de Princeville, vendredi soir, devant plus de 600 personnes au Centre J.-A.-Lemay.

Cette victoire de Windsor met fin à la superbe séquence de neuf victoires de suite de la formation dirigée par Mario Roy.

Jean-Christophe Gauthier a réussi son deuxième but du match en troisième période, ce qui permettait à son équipe de demeurer au premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey à égalité avec le JB de Daveluyville.

Gauthier avait procuré une avance de 2-0 aux vainqueurs dans les premières minutes de la deuxième période et William Roy (3ème) a ouvert la marque pour les locaux.

Philippe Lecours (4ème) et Brandon Élément (1er) ont ramené les deux équipes à la case de départ avec leurs buts réussis en deuxième et en troisième période.

Les Windsorois ont dirigé 34 tirs vers Loïc Mainguy-Crépault pendant qu’Alex Leclerc recevait 40 lancers.

Daveluyville 12 — East Angus 1

Enrick Forcier a connu une grosse soirée de trois buts et une passe pour permettre au JB de Daveluyville de signer une importante victoire de 12-1 contre les Lumberjacks à East Angus.

Il a maintenant quatre buts cette saison et la victoire de son équipe fait en sorte qu'il y a toujours égalité au premier rang du classement avec le Desjardins - Wild de Windsor.

Antoine Robillard (1er), Alexandre Caron (3ème et 4ème), Shawn Milord (1er), Antoine McMahon (2ème), Étienne Cadorette-Tardif (2ème), Justin Goudreau (1er), Jordan Fréchette (9ème) et Marc-Antoine Labonté (1er) ont participé au pointage.

Seul Nicholas Langevin (1er) a déjoué Alexandre Caron qui a fait face à 14 lancers contre 53 pour Miguel Savoie et Anthony Martel.

Coaticook 2 — Saint-Cyrille 6

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille n'a pas dit son dernier mot dans la course au classement avec un gain de 6-2 contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Six joueurs différents ont inscrit les buts des vainqueurs, à commencer par Alexandre Cyr (1er) et Gabriel Tétreault (2ème) en première période.

Stéphane Savoie (4ème), Richard Collet (5ème), Félix Landry (2ème) et Philippe Mineau (1er) ont réussi les autres filets des vainqueurs.

La réplique des Coaticookois est venue d'Antonin Fréchette (6ème) et Francis Poulin (5ème).

Le gardien de Saint-Cyrille, Olivier Gagnon, a reçu 42 lancers contre 34 pour Philippe Dion.

Louiseville 3 — Princeville 2

Dans le seul match présenté samedi soir dans la Ligue régionale de hockey, les Constructions Côté de Louiseville ont infligé un revers de 3-2 aux Cobras à Princeville pour grimper au sixième rang du classement général.

Ce sont les buts de Jérémy Désilet (2ème) et William Hébert (9ème) qui ont fait la différence en troisième période pour les vainqueurs.

Marc-Antoine Moisan avait procuré les devants 1-0 aux visiteurs à 14:24 en première période avec son premier but de la saison.

Les Cobras ont répliqué 32 secondes plus tard avec le deuxième but de la saison d'Adam Beauchesne et ont réduit l'écart à 3-2 avec le cinquième but de la saison de Philippe Lecours alors qu'il restait moints de quatre minutes à faire en troisième période.

Le gardien Olivier Leclair a fait face à 33 tirs des joueurs des Cobras tandis que Christopher Landry recevait 31 lancers.

Rédaction: Robert Legault, Ligue régionale de hockey