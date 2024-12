Un gain convaincant des Chevaliers

Suite à un faux départ mercredi contre le Phénix, lors de l’ouverture du tournoi le Challenge annuel CCM de la Ligue de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis ont tenté hier soir de revenir dans la course du tournoi.

Antoine Proulx se voit confier le filet pour les noirs et jaunes alors que son vis-a-vis est Landyn Laberge.

Les Chevaliers débutent en force le premier vingt alors qu’ils se nourrissent de l’énergie des partisans de Lévis. Tôt dans la partie, Charles-Antoine Dubé marque. Des passes sont attribuées à Elliot Lacroix et Charles-Albert Pouliot. L’énergie est à son plus haut niveau alors que Alex Desruisseaux marque à 4:46. En tout de fin de période, Dubé déjoue Laberge entre les jambières pour donner l’avance par trois aux Chevaliers. Après 20 minutes de jeu, 17 contre 5 les lancers au but en faveur de Lévis.

Un deuxième engagement aussi énergique pour l’équipe de Chaudière-Appalaches, mais les Grenadiers s’inscrivent tôt au début du deuxième tiers alors que Louis Groulx déjoue Antoine Proulx pour réduire l’écart à deux buts. L’équipe hôtesse reprend du poile de la bête suite à ce filet, mais l’histoire qui suit est une d’Alex Desruisseaux. Ce dernier connaît bien la cachette des biscuits de sa grand-maman alors qu’il bat Laberge d’un angle restreint. Quelques instants plus tard ce même Desruisseaux récupère une rondelle libre pour inscrire son 3e du tournoi et son 3e de la partie. Après 40 minutes de jeu, 5-1 Lévis.

Les Chevaliers sont partout et on dirait bien qu’un certain Hercule a fait son apparition dans l’entourage de l’équipe. Gabriel Provencher inscrit le deuxième des siens et donne encore espoir aux Grenadiers de revenir dans la partie. Cependant à mi-chemin, Malyk Côté marque et les Chevaliers ne regarderont plus jamais derrière.

La marque finale, 6-2 Lévis

Les Chevaliers reprendront l’action cet après-midi alors que les Flyers Moncton seront leur adversaire.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis