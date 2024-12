Lotbinière s’échappe, congestion en milieu de classement

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Avec leur victoire dimanche après-midi à Saint-Joseph, les Mercenaires de Lotbinière continuent de trôner seuls en tête du circuit avec 24 points en 14 parties). Seulement sept points séparent les équipes de 2e position (Saint-Jean-Port-Joli) à celle occupant la 7e place, soit les Hunters de Saint-Prosper.

Le Giovannina s’impose à Saint-Jean-Port-Joli

Dans le premier match de la soirée présenté vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une poussée de trois buts sans réplique en période médiane a permis au Giovannina de Saint-Marie d’effacer un retard de deux buts, en route vers un gain de 5-3 sur le Pavage Jirico.

Les locaux avaient pris une avance de deux buts dès la période initiale par l’entremise d’Édouard Ouellet à 4:14 et de Marc-Olivier Caron à 12:19. Les Mariverains ont répliqué dès la période médiane alors que Charles Bêty rétrécissait l’écart à 5:40, suivi de Félix-Antoine Chabot qui créait l’égalité à 17:28.

Philippe Leclerc a permis aux visiteurs de prendre l’avance avec son 3e de la saison 19 secondes avant la fin de cette période, son coéquipier William Nolet creusant l’écart à 8:32 en troisième. Les joueurs du Pavage Jirico n’ont cessé de presser la cage adverse lors de cet engagement, dirigeant 13 tirs contre le gardien Jamieson Lagrange qui n’a cédé qu’à une seule reprise, soit devant Julien Hébert qui rétrécissait l’écart à 5-4 à 17:51. Nicolas Létourneau a scellé l’issue de cette rencontre en marquant le 5e but du Giovannina, sans aide, dans un filet désert à 19:32.

Le Plastiques Moore trébuche à Saint-Prosper

Pendant ce temps au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, une poussée de trois buts dès la période initiale a conduit les Hunters de l’endroit vers un gain de 5-2 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien dans le cadre du « match des toutous » organisé conjointement avec la Municipalité de Saint-Prosper.

David Loignon a ouvert les valves avec le premier but de la rencontre alors qu’il n’y avait que 90 secondes de disputées, déclenchant une pluie de peluches lancées sur la glace par les spectateurs présents. Peu de temps après, soit à 2:38, Francis Drouin doublait l’avance des locaux avec son premier de la saison, Jérémie Roy triplant cette avance avec son 8e de l’année à 16:27.

Le Plastiques Moore a dominé la période médiane, passant la majeure partie du temps dans la zone des Hunters. Raphaël Corriveau a profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart en milieu d’engagement, soit à 10:49. Les locaux ont cependant restauré l’écart de trois buts dès le début de la troisième alors que Thomas Paré-Bourque inscrivait son deuxième de la saison à 1:11.

Raphaël Corriveau, avec son deuxième du match, a de nouveau réduit l’écart à 12:38, Alexandre Roy clôturant le débat avec le 5e but des Hunters dans un filet désert à 18:34.

La prolongation de nouveau fatale aux Éperviers

Dans le dernier match au programme vendredi soir à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers de l’endroit ont offert une solide performance face au Décor Mercier de Montmagny, mais ce ne fut pas assez, ces derniers signant un gain de 4-3 en prolongation.

Les locaux ont inscrit le seul but de la période initiale alors que Vincent Blackburn trompait la vigilance du gardien adverse à 16:51. Pierre-Luc Dion a assuré la réplique pour le Décor Mercier, égalant la marque à 6:21 en deuxième lors d’un avantage numérique.

Les Éperviers sont sortis en force en première moitié de troisième, prenant une avance de deux buts. Jonathan Laberge, avec son deuxième de la saison, a porté la marque 2-1 à 5:22, Vincent Blackburn creusant l’écart avec son deuxième du match à 8:49.

Les spectateurs présents souhaitaient vivement une victoire de leurs protégés, mais les joueurs du Décor Mercier avaient un autre plan en tête puisque ceux-ci ont créé l’égalité 3-3 avec deux buts en 32 secondes en deuxième partie d’engagement, forçant ainsi la tenue d’une période de prolongation.

Vincent Ouellet-Beaudry a tout d’abord profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart à 15:06, Benjamin Bélanger égalant la marque à 15:38. Jean-Daniel Gauthier a finalement procuré la victoire aux Magnymontois en marquant sans aide à 1:37 de la 4e période.

Lotbinière l’emporte à Saint-Joseph

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph, les Mercenaires de Lotbinière se mesuraient au Familiprix de l’endroit. Une poussée de trois buts dès la période initiale, ainsi que deux autres en période médiane, a permis à la formation de Saint-Gilles de triompher par la marque de 6-4 et ainsi consolider son avance en tête du circuit.

Après qu’Alex Simoneau eut procuré l’avance aux visiteurs à 1:39, Tommy Veilleux a profité d’un avantage numérique pour égaler la marque à 7:18, lui aussi avec l’avantage d’un homme. Une punition de Maxime Cliche, tout de suite après le filet égalisateur, a permis à Mathis Chouinard de redonner l’avance aux visiteurs 21 secondes plus tard et Simoneau, avec son 2e but de la période, a creusé cet écart à 12:16.

Loin d’être rassasiés, les visiteurs ont accentué cette avance dans les neuf premières minutes de l’engagement médian, Joey Beaudoin portant la marque 4-1 dès la 53e seconde de jeu, suivi de Chouinard, avec son deuxième du match, huit minutes plus tard.

Le Familiprix a ensuite tenté une remontée, inscrivant trois buts consécutifs avant que les Mercenaires n’inscrivent le but d’assurance en fin de troisième. Alexandre Mathieu a porté la marque 5-2 en avantage numérique à 13:11 en deuxième puis en troisième, des filets de Charles-Étienne Hébert à 3:49 et Jacob Jacques, à 14:18, ont rendu les choses intéressantes. Samuel Bisson a complété la marque en inscrivant le 6e but des Mercenaires à 18:25.

Le dernier match de l’année 2024 opposera Saint-Joseph à Saint-Prosper, rencontre qui s’amorcera à 20 h le samedi 21 décembre au Centre récréatif Desjardins.

Classement et pointeurs

Comme on le mentionnait précédemment, Lotbinière est seul en tête du classement général avec 24 points en 14 parties. La lutte pour le deuxième rang demeure très serrée entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (17 points en 13 matchs) qui est talonné par le Giovannina de Sainte-Marie et le Décor Mercier de Montmagny qui suivent avec 14 points chacun, les deux équipes ayant toutefois des matchs en main sur la formation de Saint-Jean-Port-Joli.

Saint-Joseph et Saint-Damien (12 et 11 points chacun) suivent non loin de ce trio et avec leur victoire contre le Plastiques Moore vendredi soir, les Hunters de Saint-Prosper pointent tout près avec 10 points. Saint-Charles, qui a amassé un autre point de classement vendredi soir, ferme toujours la marche avec quatre points.

Soulignons qu’Édouard Ouellet du Pavage Jirico et Olivier Coulombe du Décor Mercier continuent de dominer le classement des pointeurs avec 30 points chacun, six de mieux que Joey Beaudoin de Lotbinière et dix de plus que Julien Hébert de Saint-Jean-Port-Joli.

Dernier blitz avant Noël

Un dernier blitz de rencontres sera de nouveau à l’affiche avant le congé des Fêtes qui approche à grands pas. Le jeudi 19 décembre, nous aurons droit au premier match d’une série aller-retour entre les deux formations de la route 279 alors que le Plastiques Moore visitera les Éperviers à compter de 20 h à l’aréna de Saint-Charles. Les deux équipes se retrouveront deux jours plus tard, soit le samedi 21 décembre à 19 h 20, à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien.

Le vendredi 20 décembre, nous aurons droit à un calendrier de trois rencontres, débutant par un affrontement entre Montmagny et le Pavage Jirico présenté à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. À 20 h 45, Saint-Joseph sera de passage au Centre Caztel de Sainte-Marie dans le cadre du match 10e anniversaire du Giovannina puis à 21 h, Saint-Prosper se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires.

Source : Serge Lamontagne, relationniste