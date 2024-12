Défaite du DLC de La Guadeloupe

C'était un programme complet vendredi soir dernier dans la Ligue régionale de hockey et le premier rang appartient à une seule équipe à la suite de ces matchs.

Voici le résumé de cette soirée remplie d'action.

La Guadeloupe 4 — Princeville 10

Les Cobras de Princeville ont fait la fête au DLC de La Guadeloupe, vendredi soir au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière, avec un gain de 10-4 pour rejoindre le Desjardins – Wild de Windsor au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Une poussée de six buts en deuxième période pour la troupe de Mario Roy a fait la différence dans la rencontre alors que le pointage était de 2-1 pour les visiteurs après 20 minutes de jeu.

Charles Boulanger (8ème), Jordan Gagnon (2ème), Nathan Ouellette (6ème), Frédéric Lévis (10ème) et les deux premiers buts du match de Kassim Therrien (3ème et 4ème) ont pavé la voie à ce gain.

Ce dernier a complété son tour du chapeau avec son cinquième but de la saison vers la fin de la rencontre.

Alex Lessard (10ème), Charles Boulanger (9ème) et Nathan Ouellette (en première période) ont réussi les autres buts des vainqueurs.

Félix Tanguay (7ème et 8ème) avait procuré les devants 2-0 aux visiteurs en première période.

William Jacques (7ème) et Justin Bélanger (5ème) ont complété pour le DLC dans les deux dernières périodes.

Les joueurs des Cobras ont bombardé les gardiens Luka Lamontagne et Dany Bellavance de 51 lancers pendant que Sean Kelly recevait 41 tirs.

Val-des-Sources — Daveluyville 7

Les Nordik Blades de Val-des-Sources ont donné du fil à retordre au JB à Daveluyville, mais ces derniers ont réussi à l'emporter 7-4 pour prendre le premier rang du classement.

Les visiteurs ont réussi à prendre une avance de 3-0 avec les buts de Vincent Cloutier (7ème), William Garneau (3ème) et Vincent Éthier (5ème).

Le JB a répliqué avec sept buts consécutifs pour remporter cette importante victoire.

Dès le milieu de la rencontre, Alexandre Pellerin (1er et 2ème), Frédéric Rondeau (3ème), Jordan Fréchette (10ème), Marc-Antoine Labonté (2ème), Justin Goudreau (2ème) et Shawn Milord (2ème) ont marqué les buts du JB qui prend une avance de deux points sur Windsor et Princeville au classement.

Joey Richard a complété pour Val-des-Sources avec son premier but de la saison dans les derniers instants de la rencontre.

Les vainqueurs ont bombaré Drew Morin de 58 lancers contre 24 tirs vers Joël Beauvilliers.

Windsor 3 — Coaticook 5

Le Desjardins – Wild de Windsor a glissé au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec un revers de 5-3 contre le Dynamik Service agricole à Coaticook.

La troupe de Denis Roy avait bien amorcé le match en prenant une avance de 2-0 sur les buts de Mykaël Létourneau (9ème) et Félix Meunier (4ème).

Les Coaticookois ont répliqué avec les buts de Henry Villeneuve (1er), Mathis Dufour (3ème) et David Laroche (11ème et 12ème).

Jean-François Plante (8ème) a réduit l’écart à un seul but à mi-chemin en troisième période, mais Antonin Fréchette (7ème) a redonné une avance de deux buts aux vainqueurs avec un peu plus d’une minute à faire au match qui s’est terminé dans le tumulte avec plusieurs minutes de pénalité qui ont été décernées par les officiels.

Le gardien du Dynamik, Philippe Dion, a été solide en faisant face à 42 lancers contre 30 pour Kevin Tardif.

East Angus 1 — Lac-Mégantic 7

Le Sauro de Lac-Mégantic demeure au quatrième rang du classement avec un gain de 7-1 sur les Lumberjacks d'East Angus.

Après le deuxième but de la saison de Keven Jutras, dans la seconde moitié du premier vingt, les Méganticois ont été impitoyables.

Jean-Sébastien Vachon (8ème), Louis-Joseph Guernon (5ème et 6ème), Antoine Savard (13ème), Olivier Therrien (5ème), Ulrick Turcotte (2ème) et Charles Mercier (1er) n'ont donné aucune chance aux Lumberjacks par la suite.

Miguel Savoie a reçu pas moins de 76 lancers dans la rencontre contre 19 pour Justin Fréchette.

Saint-Cyrille 4 — Louiseville 3 (P)

Émile Lavallée a choisi le bon moment pour marquer son 8ème but de la saison, à 3:17 en prolongation, pour procurer une importante victoire de 4-3 du Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille contre les Constructions Côté à Louiseville.

Les visiteurs menaient 3-1 en deuxième période quand Jérémy Désilet (3ème) et William Hébert (11ème) ont marqué pour Louiseville ce qui a envoyé le match en prolongation.

William Hébert (10ème) a inscrit l'autre but pour Louiseville tandis que Richard Collet (6ème), Jean-Simon Robidoux (2ème) et Philippe Mineau (2ème) marquaient les autres buts des vainqueurs.

Le gardien du Maçonnerie Lauzière, Olivier Gagnon, a reçu 44 lancers contre 29 pour Olivier Leclair.

Saint-Cyrille et Louiseville sont à égalité au sixième rang du classement de la LRH avec 15 points.

Un seul match aura lieu en ce samedi soir alors que les Nordik Blades de Val-des-Sources visiteront les Lumberjacks à East Angus dès 19 h 30 à l'aréna Robert-Fournier.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey