Les Condors hockey s’imposent en blanchissant Laval à domicile

Ce vendredi 20 décembre, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont livré une performance solide à Laval, dominant les locaux pour s’imposer 3-0.

Les Condors n’ont pas perdu de temps pour imposer leur rythme, ouvrant la marque dès la 1re minute grâce à Tristan Giroux, habilement servi par Tristan Dussault et Logan Poulin.

À 16:48, l’équipe a doublé l’avance en avantage numérique. Mathys Lapointe a marqué un superbe but, bénéficiant du travail d’Alexis Gagné et de Jérémy Roy. L’équipe a alors montré une excellente gestion de l’effort, dominant la période et frustrant les attaquants de Laval.

En troisième période, les Condors ont maintenu la pression tout en gardant leur sang-froid défensivement. À 4:46, Maxime Poirier a creusé l’écart, complétant une belle séquence amorcée par Xavier Labbé et Jérémy Roy.

La prestation du gardien Luc-Antoine Labbé a été magistrale, repoussant toutes les tentatives adverses pour décrocher un blanchissage bien mérité.

Les trois étoiles du match

1. Luc-Antoine Labbé – Gardien des Condors, impeccable tout au long du match.

2. Mathys Lapointe – Auteur d’un but clé en avantage numérique.

3. David Di Girolamo – Performance notable chez Laval malgré la défaite.

Les Condors seront de retour sur la glace ce dimanche à 15h40, pour aller affronter les Panthères de Saint-Jérôme.