L'équipe du Giovannona fête ses 10 ans

La Ligue de hockey Côte-Sud terminait l’année 2024 avec un calendrier chargé de six rencontres entre le 19 et le 22 décembre. L’un des faits marquants de cette dernière semaine fut assurément les festivités entourant le 10e anniversaire de fondation du Giovannina de Sainte-Marie, formation qui a amorcé ses activités au début de la saison 2014-2015.

Tout au long de la semaine, les responsables de l’équipe mariveraine ont multiplié les photos, faits historiques et hommages sur les réseaux sociaux. Plusieurs anciens joueurs de l’équipe ont été invités sur la glace. Avant l’affrontement du vendredi soir devant le Familiprix de Saint-Joseph, pour une brève présentation suivie d’une photo de famille avec la formation actuelle du Giovannina et une mise au jeu officielle.

Notons aussi les deux victoires des Éperviers de Saint-Charles devant le Plastiques Moore dans leur traditionnelle série aller-retour des Fêtes.

Victoire bienvenue pour les Éperviers

Cette fin de semaine d’activités s’est amorcée le jeudi 19 décembre avec le premier match de cet aller-retour entre le Plastiques Moore et les Éperviers à l’aréna de Saint-Charles. Devant 473 spectateurs, les Éperviers ont signé leur deuxième victoire de la saison seulement, disposant de leurs adversaires du sud de la 279 par la marque de 4-2.

Après que Raphaël Corriveau eut ouvert la marque pour les visiteurs en avantage numérique à 12:40 en première période, les Éperviers ont pris l’avantage du match avec deux buts sans réplique en 15 secondes en fin de deuxième, soit ceux de Gabriel Bouchard à 18:38 et de Zackary Lamontagne à 15:53.

Gabriel Bouchard a creusé l’écart avec son deuxième de la rencontre à 2:59 en début de troisième, son coéquipier Tristan Lapierre confirmant la victoire des locaux en inscrivant leur 4e but à 15:57. Émile Côté a complété la marque en inscrivant le deuxième but du Plastiques Moore à 19:38.

Le Familiprix gâche la fête à Sainte-Marie

Trois parties étaient à l’affiche le vendredi 20 décembre et comme on le mentionnait précédemment, le Giovannina de Sainte-Marie fêtait ses 10 ans de création en recevant ses rivaux naturels, le Familiprix de Saint-Joseph, lors d’une rencontre présentée au Centre Caztel. Devant une excellente foule de 1 042 spectateurs, les Joselois ont joué les trouble-fête, signant un gain de 6-4 devant les Mariverains.

Soutenu par leur gardien Hubert Morin qui a effectué quelques beaux arrêts en première moitié de période initiale, le Familiprix a inscrit le seul but de l’engagement initial, celui-ci étant l’œuvre d’Alexandre Mathieu à 13:52. Les Joselois ont pris le contrôle du match en deuxième, inscrivant trois buts contre un seul pour les locaux. Charles-Étienne Hébert a permis au Familiprix de se forger une avance de 3-0 avec deux buts en deux minutes, le deuxième en avantage numérique à 8:42, avant que les Mariverains de ne s’inscrivent au pointage par l’entremise de Nicolas Létourneau, lui aussi avec l’avantage d’un homme, à 12:25.

Jean-Michaël Gilbert a restauré l’avantage de trois buts des siens en avantage numérique à 16:15 et en troisième, le Giovannina a renversé la vapeur, perçant la muraille d’Hubert Morin avec trois buts en cinq minutes pour créer l’égalité, soit ceux de William Dumont en avantage numérique à la 3e minute de jeu, Charles Bêty à la 4e minute et de Samuel Landry, avec un homme en plus lui aussi`à 8:03. Keven Landry, assisté de Maxime Cliche, a mis fin à l’hémorragie en inscrivant le 5e filet du Familiprix à 9:39, Yannick Roy complétant la marque dans un filet désert à 18:59.

Le Décor Mercier sans pitié pour le Pavage Jirico

Pendant ce temps, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico recevait la visite de ses rivaux de la 132, le Décor Mercier de Montmagny, dans le premier match d’une série aller-retour également, le second étant prévu au retour des Fêtes. Mené par Étienne Blais et Sammy Dubois qui ont amassé quatre points chacun, le Décor Mercier a signé une écrasante victoire de 9-2.

Les Magnymontois ont pris une avance de deux buts dès la période initiale, soit ceux de Pierre-Luc Dion à 7:02 et de Jean Daniel Gauthier, en supériorité numérique, à 13:50, ajoutant quatre autres buts en période médiane avant que les locaux ne puissent s’inscrire au pointage.

Sammy Dubois, avec deux buts en 11 secondes lors de la 3e minute de jeu, a porté la marque 4-0, Étienne Blais et Jonathan Auclair-Lessard cassant les reins de leurs adversaires avec deux autres buts en 24 secondes, Blais en désavantage numérique à 7:07 et Auclair Lessard à 7:31.

Charles Hébert en avantage numérique à 9:46 en deuxième et Louis-Charles Hallé, dans des circonstances similaires à 8:20 en troisième, ont inscrit les deux seuls buts du Pavage Jirico, Jonathan Auclair-Lessard et Kim Rhoderick Côté inscrivant les deux derniers buts des vainqueurs par la suite.

Les Mercenaires blanchissent les Hunters

Dans le dernier match présenté samedi soir au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière n’ont eu aucune difficulté à prendre la mesure des Hunters de Saint-Prosper, blanchissant ces derniers par la marque de 5-0.

Les Mercenaires ont amorcé le match en force avec trois buts dès la période initiale, ceux-ci étant l’œuvre de Charles-Édouard Aubert à 1:09, Samuel Bisson à 3:38 et Mathis Chouinard à 16:19.

Des filets d’Adam Drolet à 4:37 et Charles-Édouard Aubert, son deuxième de la rencontre à 9:52 en période médiane, ont permis aux locaux de creuser l’écart et ainsi se donner une avance insurmontable, aucun but n’étant inscrit en troisième.

Le blanchissage est allé à la fiche du gardien Thomas Boucher qui a bloqué les 42 tirs dirigés vers lui par les joueurs des Hunters, le gardien Marc-André Huppé cédant à cinq reprises sur les 39 tirs des Mercenaires.

Les pénalités coulent le Plastiques Moore

Dans le match retour de sa série contre les Éperviers de Saint-Charles, samedi soir à l’aréna J.E. Métivier, le Plastiques Moore souhaitait venger son échec de l’avant-veille. Devant l’une des meilleures foules de la saison à Saint-Damien, les visiteurs ont profité d’une panoplie d’avantages numériques, dont trois à 5 contre 3, comblant un déficit de 3-1 pour l’emporter 4-3 en prolongation.

Meilleur joueur des locaux en attaque avec un tour du chapeau, Raphaël Corriveau a ouvert la marque à 1:03 en première période, Jonathan Laberge créant l’égalité à 7:30.

Corriveau a donné une avance de deux buts aux locaux en première moitié de deuxième engagement, inscrivant son deuxième du match avec seulement 11 secondes, sur une aide de Marc-Antoine Houde, avant de compléter son tour du chapeau avec un but sans aide à 7:31.

Se défendant du mieux qu’ils pouvaient en raison des nombreuses pénalités qui leur étaient imposées, les joueurs du Plastiques Moore ont fini par plier devant les attaques répétées de leurs adversaires, Sébastien Laquerre rétrécissant l’écart 3-2 avec un but en avantage numérique, sans aide, à 14:10.

Les Éperviers ont poursuivi leurs attaques en troisième, dirigeant 20 de leurs 51 tirs contre la cage défendue par William Boily lors de cet engagement. Ce dernier a effectué plusieurs petits miracles avant de finalement céder lors d’un désavantage numérique double en fin d’engagement, Gabriel Bouchard créant l’égalité à 18:43. C’est finalement Charles Bergeron qui a procuré la victoire aux Éperviers, complétant une manœuvre de Jacob Desjardins à 1:55 de la période supplémentaire.

Saint-Prosper termine en beauté

Dans le dernier match de l’année 2024 présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters recevaient la visite du Familiprix de Saint-Joseph. Menés par Cédric Poulin qui a enregistré un doublé, les Hunters ont signé un gain de 5-3 devant les Joselois.

Après une première période sans but, Raphaël Breton a ouvert la marque en faveur du Familiprix à 3:22 en deuxième. Les Etcheminois se sont donné une avance de 2-1 par l’entremise de Cédric Poulin et Jérémie Roy qui ont inscrit leurs deux buts en moins d’une minute, le premier à 5:58 et le second à 6:42, Alexandre Mathieu créant l’égalité avec un but sans aide à 10:13. Dix-sept secondes plus tard, Bryan Groleau répliquait à ce filet en redonnant l’avance aux Hunters, avance qui a été effacée par Charles-Étienne Hébert qui créait l’égalité 3-3 avec son 10e de la saison à 2:58 en troisième.

Nathaniel Doyon a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire un peu moins de quatre minutes plus tard, Cédric Poulin fermant les livres avec son deuxième du match, dans un filet désert, à 19:29.

Classement et statistiques

Avec leur victoire à domicile vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière dominent le circuit avec 26 points en 15 matches, neuf de mieux que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (17 points en 14 parties) qui est talonné par Montmagny (16 points en 12 matchs) pour l’obtention du deuxième rang. Sainte-Marie (14 points en 11 parties) et Saint-Joseph (14 points en 15 matchs) demeurent aussi à portée. Malgré son difficile mois de décembre, le Plastiques Moore demeure sixième (12 points en 14 matchs), étant cependant été rattrapés par Saint-Prosper qui a également 12 points en 15 rencontres. Avec leurs deux victoires contre Saint-Damien, les Éperviers de Saint-Charles rétrécissent l’écart les séparant de ces deux dernières formations, eux qui ont maintenant 8 points en 14 parties.

Soulignons qu’Olivier Coulombe de Montmagny et Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli sont en tête du classement des pointeurs aux Fêtes, les deux joueurs ayant 30 points contre 26 pour Joey Beaudoin des Mercenaires.

Prochains matchs

La Ligue de hockey Côte-Sud prend une pause pour la période des Fêtes et reprendra l’action le vendredi 3 janvier prochain avec la présentation de deux rencontres, soit le match retour entre le Pavage Jirico et le Décor Mercier qui sera présenté à 20 h 30 à l’aréna de Montmagny, ainsi qu’un affrontement entre les Mercenaires et le Giovannina, à 20 h 45, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le samedi 4 janvier, le Plastiques Moore recevra la visite du Giovannina, match présenté à 19 h 30 à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, et le lendemain, Saint-Prosper visitera Saint-Joseph pour un affrontement s’amorçant à 14 h au Centre Frameco.

Source: Serge Lamontagne, relationniste