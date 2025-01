Keven Cloutier : le secret d’une première moitié de saison de rêve pour le Cool FM

Avec 19 victoires en 21 matchs et une séquence de 13 victoires consécutives, le Cool FM de Saint-Georges connaît une première moitié de saison remarquable.

Pour Keven Cloutier, qui entame sa première saison comme entraîneur-chef après avoir été le capitaine emblématique de l’équipe, cette performance dépasse les attentes.

L'ancien numéro 41 attribue cette réussite à la cohésion et à l’esprit d’équipe. « J’ai un bon groupe de gars soudés qui poussent dans la même direction. Ils ont acheté les systèmes que Mathieu (Roy) et moi leur avons proposés, et c’est ce qui fait notre succès ».

Malgré un début de saison marqué par des défis, comme l’absence de leur aréna habituel, remplacé temporairement par celle de Beauceville, et des blessures clés parmi les défenseurs, l’équipe a démontré une résilience impressionnante. « Nous avons toujours trouvé une manière de tirer le meilleur de tout le monde », a souligné le Beauceron.

Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes

Le Cool FM affiche des chiffres impressionnants avec 19 victoires en 21 matchs pour un pourcentage de victoires de 90,5 %. L'équipe a marqué 105 buts, soit une moyenne de 5 buts par match pour 58 buts concédés.

Même en désavantage numérique, le Cool FM arrive à rester solide avec une efficacité de 23,96 %, qui illustre leur robustesse même dans les situations délicates.

Malgré les succès, l'ancien capitaine reste réaliste : « J’essaie de maintenir l’équipe dans une mentalité où chaque match est un nouveau défi. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers, mais continuer à bâtir sur les bonnes habitudes qui nous ont menés ici. »

L'entraîneur a néanmoins mis en avant la grande résilience de son équipe qui arrive à aller chercher des points, même en réalisant de moins bonnes prestations. « En troisième période (du match contre Laval avant Noël), on est revenus à un style de jeu plus simple et efficace pour finalement l'emporter. C’est cette résilience qui est encourageante », a-t-il expliqué.

Pour la deuxième moitié de la saison, Keven Cloutier veut s’assurer que son équipe maintienne sa discipline et sa solidité défensive. « Mon objectif est de continuer à inculquer les bonnes manières, rester solides défensivement, et ne pas s’écarter de ce qui a fait notre succès. »

Avec de telles performances, le Cool FM de Saint-Georges s’impose comme un sérieux prétendant au titre. Les Beaucerons seront de retour devant leurs partisans ce vendredi soir, dès 20 h, pour affronter Therford Mines.