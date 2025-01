Quatre médailles pour le Club Axel

Quatre membres du club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph-de-Beauce ont remporté des médailles, dans le cadre de la compétition Invitation Thetford, qui s'est déroulée du 3 au 5 janvier.

Il s’agit de Noémie Roy, de Lac-Etchemin, qui a remporté l'or dans la catégorie STAR 4-13 ans et plus, Amélia Leclerc, de Vallée-Jonction, avec l'argent dans la catégorie Artistique STAR 5, ainsi que deux patineurs de Saint-Joseph, soit Sarah-Jeanne Robitaille (Adulte Artistique Or) et Louis-Philippe Després (STAR 5, 13 ans et plus) qui ont grimpé sur la première marche du podium.