Défaite des Chevaliers en tirs de barrage

Malgré le fait que 50 lancers ont été dirigés sur le gardien adverse, les Chevaliers de Lévis ont subi un revers de 5 à 4 en tirs de barrage, mercredi, devant Le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère se sont butés à Xavier Caron, un gardien en pleine possession de ses moyens. Il a d’ailleurs été nommé la première étoile du match.

Une première période à oublier pour les Chevaliers malgré qu’ils aient dominé au chapitre des lancers 13 contre 5. Les visiteurs prennent les devants 3 à 0. Le Blizzard ouvre le pointage lors d’un jeu de puissance. Noah Florent complète une belle passe de Louis-Thomas Lapointe. Les visiteurs marquent 2 buts en moins de 2 minutes. Les buts viennent du bâton de Maxime Poirier et de Francis Fleury. Les représentants de Chaudière-Appalaches s’inscrivent au tableau à 15: 45 lorsque Félix Grenier fait dévier le lancer de Brandon Delarosbil.

Les locaux ont dominé totalement le deuxième vingt. Ces derniers ont bombardé le gardien adverse de 23 lancers pendant l’engagement. L’entraîneur du Blizzard a dû demander un temps d’arrêt afin de changer le rythme de la partie. Dans un angle impossible, Logan Bêty inscrit son 8e but de la saison et rétrécit l’écart à un but. En fin de période alors qu’il ne restait que 4 secondes à faire, l’attaquant des Chevaliers, Charles-Antoine Dubé égalise le pointage. Il s’agit de son 21e but de la saison.

Les visiteurs reprennent les devants 4 à 3 à 2:17 en troisième période grâce à Noah Florent qui compte son 2e but de la soirée. Les lévisiens reviennent de l’arrière pour une deuxième fois lorsqu’Elliot Lacroix met la touche finale lors d’un bel échange avec Charles-Antoine Dubé et Charles-Albert Pouliot.

La période de prolongation ne fait pas de maître nous aurons donc besoin des tirs de barrage pour dénouer l’impasse. Un seul joueur a réussi à déjouer les gardiens soit l’attaquant du Séminaire Saint-François, Maxime Poirier qui glisse la rondelle entre les jambières de Ryan Gagné pour donner la victoire à son équipe.

Les trois étoiles sont, dans l'ordre, le gardien de but du Blizzard, Xavier Caron, et les Chevaliers Charles-Antoine Dubé et Cohen Paquet.

Les Chevaliers disputeront un programme double face aux Forestiers d’Amos vendredi à 19 h 30 et samedi à 13 h 30.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis