Les Condors s’imposent avec autorité face à l’Everest de la Côte-du-Sud

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont entamé leur dimanche 12 janvier avec une solide victoire de 6 à 3 face à l’Everest de la Côte-du-Sud, sur la glace de Montmagny.

Tristan Giroux s’est illustré avec un tour du chapeau, menant les siens à une performance impressionnante.

Dès la première période, les Condors ont frappé fort avec quatre buts sans riposte. Tristan Giroux a rapidement ouvert la marque à 3:18 avant de doubler l’avance seulement 20 secondes plus tard grâce à un tir précis, aidé par Emerick Bussieres et Maxime Poirier. Marc-Antoine Belzile a profité d’une supériorité numérique pour inscrire son 16e but de la saison, et Xavier Labbé a clôturé le festival offensif du premier tiers à 14:38 avec l’aide de Jérémy Roy et Alexis Gagné.

Malgré un retard de quatre buts, l’Everest n’a pas baissé les bras. Eliot Chaput a inscrit le premier but des siens au deuxième tiers, aidé par Felix Riverin et Serein Ntibashoboye. En début de troisième période, Rémy Guy a ramené l’écart à deux buts, relançant momentanément l’espoir pour l’Everest.

Tristan Giroux, en pleine forme, a marqué son troisième but de la rencontre, redonnant une avance confortable aux Condors. Bien que Xavier Fournier ait répliqué pour l’Everest en avantage numérique, Giroux a complété la marque avec un but en désavantage numérique à 18:26, scellant la victoire pour les visiteurs.

Les trois étoiles du match :

1. Tristan Giroux – 3 buts

2. Justin Breton – Contribution défensive et offensive

3. Emerick Bussieres – 2 mentions d’assistance

Les Condors poursuivront leur belle saison en accueillant les Rangers de Montréal ce samedi 18 janvier à 14 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.