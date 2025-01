Ligue régionale de hockey: égalité à la tête du classement

Le classement a peu bougé avec les résultats des matchs de ce vendredi dans la Ligue régionale de hockey, alors que les formations de Daveluyville et de Windsor sont à égalité en tête, avec 30 points chacune.

Voici le résumé des quatre parties à l'affiche hier.

East Angus 1 — Daveluyville 8

Le JB de Daveluyville n'a pas dit son dernier mot dans la course au championnat de la saison régulière de la LRH.

Les champions en titre du circuit ont inscrit cinq buts en deuxième période en route vers un gain de 8-1 contre les Lumberjacks d'East Angus.

Alexandre Caron (6e), Frédérick Janvier (2e et 3e), Zackary Forcier (2e) et Mathis Lafrance (4e) n'ont laissé aucune chance aux Lumberjacks avec ces buts à la période médiane.

Les autres buts des vainqueurs ont été réussis par Jordan Fréchette (12e), Alexandre Pellerin (4e) et Marc-Antoine Labonté (3e).

Jordan Roy (4e) a été le seul à déjouer le gardien de but Alexandre Caron qui a reçu 24 lancers, sans oublier la présence dans le match du substitut Benjamin Bourque.

À l'autre bout, Samuel Gagné et Benjamin Launière ont fait face à 53 tirs.

Princeville 3 — Lac-Mégantic 6

Les Cobras de Princeville ont connu une bien mauvaise première période et se sont inclinés au compte de 6-3, vendredi soir, contre le Sauro à Lac-Mégantic.

La troupe dirigée par Mario Roy devait absolument remporter ce match pour espérer demeurer au troisième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Antoine Savard (14e), Charles-Olivier Nadeau (15e et 16e), Keven Jacques (4e) et Olivier Therrien (7e) ont inscrit ces buts qui ont fait la différence pour les vainqueurs.

Charles-Olivier Nadeau a complété son tour du chapeau dès la 53e seconde de la période médiane pour monter son total de buts cette saison à 17.

La réplique des Cobras est venue de Bryan Gardner (4e), Nathan Ouellette (7e) et Raphaël Champoux (5e).

Les gardiens Christopher Landry et Samuel Laberge ont reçu 37 lancers des Méganticois pendant que Justin Fréchette recevait 45 tirs.

Les Cobras ont terminé leur saison régulière avec 11 victoires en 20 matchs et sont, pour l’instant, au troisième rang du classement de la LRH.

Coaticook, Lac-Mégantic et Saint-Cyrille suivent avec 23 points, mais il faut noter que Saint-Cyrille a disputé son dernier match de la saison régulière également ce vendredi.

On peut ajouter que Windsor, Daveluyville, Princeville, Coaticook, Lac-Mégantic et Saint-Cyrille sont officiellement qualifiés pour la ronde quart de finale qui débutera le vendredi 7 février.

Louiseville 2 — Saint-Cyrille 7

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille a marqué cinq buts en deuxième période pour s'imposer 7-2 contre les Constructions Côté de Louiseville.

Cinq joueurs différents ont marqué les buts des vainqueurs dans cette période.

Stéphane Savoie (15e), Antoine Tremblay (2e), Justin Cloutier (5e), Jean-Simon Robidoux (6e) et Joakim Arsenault (2e) ont inscrit ces buts qui ont fait la différence.

Ce dernier a marqué son troisième but de la saison en troisième période et Justin Cloutier l'a imité avec son sixième but cette saison.

Xavier Noury (7e) et Hugo Ricard (2ème) ont répliqué pour Louiseville.

Les joueurs de Saint-Cyrille ont envoyé 48 rondelles vers Olivier Leclair pendant qu'Olivier Gagnon recevait 31 lancers.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille termine sa saison régulière avec 11 victoires en 20 matchs pour 23 points.

Il reste à voir à quel rang terminera la formation.

La Guadeloupe 3 — Coaticook 6

Les buts de Nathan Hardy (5e) et d'Antonin Fréchette (9e) ont confirmé le gain de 6-3 du Dynamik Service agricole de Coaticook sur le DLC de La Guadeloupe.

Janik Lowry-Gagnon a réussi un tour du chapeau pour monter son total de buts à 5 cette saison.

L'autre but des vainqueurs appartient à Thomas Sirois (5e) et la réplique des visiteurs appartient à Félix Tanguay (11e), Patrice Charbonneau (5e) et William Jacques (11e).

Les Coaticookois ont envoyé 25 lancers vers Luka Lamontagne pendant que Philippe Dion recevait 29 tirs.

Ce samedi, les Nordik Blades de Val-des-Sources rendront visite au DLC à La Guadeloupe dès 16 h 30.

Le résultat de ce match pourrait confirmer le classement final pour les positions 7 à 10 et, du même coup, les adversaires pour la série de qualification 2 de 3, qui aura lieu du 31 janvier au 2 février.

Enfin, le Desjardins - Wild de Windsor et le Dynamik Service agricole de Coaticook vont s'affronter ce dimanche à 14 heures au Centre J.-A.-Lemay à Windsor.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey

Photo d'archives : MP Photo, Cobras de Princeville