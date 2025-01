Windsor remporte le championnat de la saison régulière

Le Desjardins - Wild de Windsor a officiellement remporté un premier championnat de la saison régulière dans la Ligue régionale de hockey.

La formation, dirigée par Denis Roy, a signé en fin de semaine un gain de 5-0 face au Dynamik Service agricole de Coaticook, devant plus de 700 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay à Windsor.

Le gardien de but Alex Leclerc a enregistré le jeu blanc, un premier dans la LRH, en bloquant les 39 rondelles dirigées vers lui.

Après le 9e but de la saison de Jean-François Plante, en première période, Xavier Perron (3e et 4e) et Tommy Roger (12e) ont mis le match hors de portée en deuxième période.

Alex-Antoine Yargeau a complété pour les vainqueurs, en troisième période, avec son 5e but de la saison.

Les Windsorois ont dirigé 26 lancers vers le gardien Philippe Dion.

Il reste à déterminer le classement des positions 3 à 6, et deux des quatre matchs de ce vendredi 24 janvier seront déterminants: Windsor sera à Louiseville, La Guadeloupe à East Angus, Val-des-Sources à Lac-Mégantic, et Coaticook à Daveluyville.

Il est possible, selon les résultats de ce vendredi, que Lac-Mégantic et/ou Coaticook montent au troisième rang.