Saint-Georges accueillera la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027

La Ville de Saint-Georges a été officiellement désignée pour accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027. SPORTSQUÉBEC a annoncé cette grande nouvelle ce mercredi 22 janvier, après un processus de sélection qui s'est conclu le 17 janvier.

Saint-Georges devient ainsi la première ville à recevoir les Finales des Jeux pour une troisième fois, après les éditions de 1974 (hiver) et 1979 (été).

La candidature de Saint-Georges a été portée par un engagement collectif de la communauté beauceronne, rassemblant des partenaires institutionnels, associatifs, financiers et citoyens.

« C’est avec une immense fierté qu’au nom du conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC, nous confions l’organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec – Été 2027 à la Ville de Saint-Georges. C’est un milieu hôte engagé et dynamique avec d’excellentes infrastructures sportives. L’équipe a su nous démontrer que toute la région est déjà derrière eux pour faire de cette Finale un grand succès », a souligné Sébastien Théberge, président de SPORTSQUÉBEC.

Une vitrine pour le sport québécois

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a salué l’impact de cet événement pour la promotion du sport au Québec : « Dans deux ans, des milliers de jeunes athlètes seront réunis à Saint-Georges pour vivre une expérience sportive unique. En plus d’être une belle vitrine pour la promotion d’activités sportives, cet événement sera, j’en suis convaincue, des plus enrichissants et permettra à ces jeunes d’acquérir un bagage d’apprentissage qui les suivra tout au long de leur carrière sportive et duquel ils garderont des souvenirs précieux. »

Depuis plus de 54 ans, les Jeux du Québec se positionnent comme un tremplin pour la relève sportive québécoise. Chaque Finale réunit près de 3 000 athlètes issus des 19 régions du Québec, 1 200 officiels et missionnaires, ainsi que 2 500 bénévoles.

Pour Saint-Georges, cet événement s’inscrit dans une tradition sportive marquée par l’implication communautaire. Les prochaines étapes incluront la signature du protocole d’entente et la mise en place d’un comité organisateur.