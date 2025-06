Le 23e Championnat Yoseikan Beauce réunit les passionnés à Saint-Georges

Le 23e Championnat provincial Yoseikan Beauce s’est tenu ce samedi 22 février au Complexe Multisport de Saint-Georges, réunissant des compétiteurs de tous âges et de divers styles d’arts martiaux venus de toute la province.

Organisé dans une ambiance conviviale, cet événement important pour les passionnés de Yoseikan karaté-do a vu s’affronter des dizaines de pratiquants dans plusieurs catégories, allant du combat aux démonstrations de katas, en passant par des épreuves d’Iaido.

Les compétiteurs se sont illustrés lors des combats où la maîtrise, le respect et la précision étaient à l’honneur. Les ceintures de couleurs et les ceintures noires se sont affrontées selon des règles strictes favorisant la sécurité et le contrôle.

Outre les combats, les démonstrations de katas ont permis aux participants d’exprimer leur maîtrise technique à travers des enchaînements chorégraphiés, qu’ils soient synchronisés, armés ou encore accompagnés de musique pour les katas musicaux.

Les amateurs d’Iaido, art du sabre japonais, ont également démontré leur habileté à manier le katana lors d’épreuves dédiées.

Revivez les temps forts de la compétition dans notre galerie photo.