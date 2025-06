Victoire des Chevaliers devant une salle comble 

Les Chevaliers commençaient leur parcours printanier devant leurs partisans et ces derniers ont répondu présent à l’appel alors que 1420 personnes ont rempli les gradins de l’Aréna de Lévis.

Pour le début des séries, les Chevaliers tentent d’avoir le dessus sur les Albatros dans une série 2 de 3. Quant à la partie, les Chevaliers l’ont emporté 4-2. Allons voir ce qui s’est passé en ce mercredi soir de semaine de relâche scolaire.

Les locaux ouvrent le bal en premier alors qu’Elliot Labonté déjoue Noah Preston-Moore d’un tir vif et soulève la foule à 9:01 du début de la période. Quelques minutes plus tard, Charles-Antoine Dubé place habilement la rondelle par-dessus l’épaule droite de Preston-Moore et double l’avance des siens. Après 20 minutes d’action, Lévis mène 2-0.

Les Albatros ne baissent pas les bras et reviennent en 2e période affamée alors qu’ils profitent d’un avantage numérique pour réduire l’écart à un seul but. Éloi Bénard est l’auteur du but du Collège Notre-Dame.

Les visiteurs ne vendent pas leur peau alors qu’à nouveau en avantage numérique, Antoine L’italien récupère une rondelle libre pour déjouer Antoine Proulx. L'écart se réduit alors que les Chevaliers doivent trouver le moyen d’écouler plus de 11 minutes pour l’emporter au premier match de la série 2 de 3. Samuel Thibault ajoute un filet dans une cage laissée abandonnée par Rivière-du-Loup.

Le prochain match aura lieu au Centre Premier Tech ce vendredi à 19 h 30, alors que les Chevaliers visiteront les Albatros.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Brandon Delarosbil (Chevaliers), Noah Preston-Moore (Albatros), et Charles-Antoine Dubé (Chevaliers).

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA