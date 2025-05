Le 12e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges débute ce soir

Le 12e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges s'amorce aujourd'hui dans les arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper. Ainsi, 43 équipes seront sur la glace jusqu'à dimanche.

Le premier match aura lieu ce soir dès 17 h sur la glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Du côté de Saint-Prosper, le premier match sera lancé à 17 h 30.

Au total, plus de 550 hockeyeuses se rassembleront en Beauce à l’occasion du plus important tournoi de hockey féminin senior au Québec. Cinq catégories différentes seront représentées et pas moins de 8 900 $ seront remis en bourses dans ces diverses classes.

La catégorie A, une classe ouverte, compte six équipes dans lesquelles on retrouvera des hockeyeuses collégiales, universitaires et même de niveaux supérieurs. Des joueuses connues de la région seront présentes : Rosalie Begin-Cyr, Marika Labrecque ainsi que Gabrielle Senterre, de St-Jean sur le Richelieu, championne USport de l’Université Bishop et joueuse de l'année du Réseau du sport étudiant du Québec. D’autre part, on retrouvera cinq équipes dans la classe B, 12 dans la classe C et D, ainsi que huit équipes dans la classe E.

Mise au jeu protocolaire et nouveaux programmes

La 12e mise au jeu protocolaire aura lieu le samedi 26 avril à 15 h 30 au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges sur la glace Canam. Ce sera une occasion pour l’organisation du THF St-Georges de présenter un match de niveau M13 catégorie AA, qui mettra en vedette les joueuses de la première cohorte du nouveau programme études-sport en hockey féminin chapeauté par le THF St-Georges qui affronteront l’équipe des Husky de l’association hockey mineur Chaudière-Ouest.

Le dimanche 27 avril, à 11 h 00, ce sera aux jeunes joueuses du Programme de développement hockey féminin (PDHF) de se mesurer entre elles, sur la glace Canam. Le PDHF est destiné aux jeunes filles de 4 à 11 ans, et leur permet de se développer tout en s’amusant. Ce programme est entièrement financé par THF Saint-Georges, permettant d’offrir cette initiative gratuitement pour les jeunes filles.

L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs.