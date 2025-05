Marie-Philip Poulin finaliste pour un 2e prix

Le Beaucevilloise Marie-Philip Poulin vient de recevoir une 2e nomination aux prix remis par la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

En effet, la capitaine de la Victoire de Montréal est finaliste au prix Billie Jean King de la joueuse la plus utile au succès de son équipe tout au long de la saison régulière. Renata Fast, des Sceptres de Toronto, et Hilary Knight, du Fleet de Boston, sont les deux autres joueuses en nomination.

Poulin devient la première joueuse à être finaliste pour ce prix à deux reprises, elle qui a mené la LPHF au chapitre des buts et aidé la Victoire à terminer première du classement pour la première fois de son histoire.

La capitaine a inscrit 19 buts et ajouté sept mentions d’aide, se classant quatrième avec 26 points en 30 matchs. Elle a marqué 25,7 % des buts de son équipe cette saison, la plus forte proportion de l’offensive d’une équipe par une seule joueuse dans la LPHF. Poulin n’a jamais disputé plus de deux matchs sans récolter de point ni plus de trois sans marquer.

La joueuse de 34 ans a inscrit un record de six buts gagnants et a mené la Ligue avec cinq matchs de plus d’un but, dont le tout premier tour du chapeau de la saison. Elle a également établi de nouveaux sommets pour le différentiel (+17), les buts en tirs de barrage (5), les mises en jeu disputées (669), les mises en jeu remportées (403) et a été choisie comme l’une des trois étoiles du match à 12 reprises, un sommet de la Ligue.

Plus tôt dans le mois, la hockeyeuse a aussi été sélectionnée pour le titre d'attaquante de l'année.

Les lauréates de tous les prix de la LPHF seront annoncées le 25 juin lors d'une cérémonie à Ottawa.