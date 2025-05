NASCAR Canada de retour à Vallée-Jonction ce samedi

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera, ce samedi 31 mai, la série NASCAR Canada pour la deuxième épreuve de sa saison 2025 avec le très attendu Bud Light 250.

Reconnu pour son tracé d’un quart de mille aux virages inclinés, le circuit beauceron promet encore une fois une course serrée et spectaculaire.

« L’Autodrome Chaudière est l’un des circuits les plus exigeants de la saison, où le talent, l’expérience et la stratégie se rencontrent », a affirmé Alan Labrosse, directeur général de NASCAR Canada.

Plusieurs grands noms du sport automobile canadien seront sur la ligne de départ, à commencer par Marc-Antoine Camirand, champion en titre et vainqueur de la première course de la saison. Il tentera de répéter sa performance au volant de sa Chevrolet No. 96, lui qui avait signé la pole position à Chaudière l’an dernier.

Parmi les autres pilotes à surveiller, Andrew Ranger, vainqueur de l’édition 2024, Kevin Lacroix, Donald Theetge, DJ Kennington, Alex Guenette et la recrue William Larue viendront livrer bataille sur le circuit beauceron. Le pilote local Maxime Gauvreau, de retour sur sa piste natale, pourra quant à lui compter sur l’appui du public.

Les activités en piste débuteront à 12 h avec la séance d’essais, suivie des qualifications à 16 h. Le départ du Bud Light 250 est prévu pour 17 h 30.