Un autre doublé à l'Autodrome Chaudière en fin de semaine

Les pilotes ACT LMS Qc seront les vedettes de la course “Groupe Bégin 237”, qui se tiendra ce samedi 12 juillet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Cette course, fractionnée en deux parties de respectivement 100 et 137 tours, verra le vainqueur de chacun des segments recevoir la somme de 1 500$. Quant au vainqueur final déterminé par la formule Monza, il remportera 7 000$.

Puis, dimanche 13 juillet, ce sera au tour des pilotes Mini-Sportsman, Nascar Sport Compact Senior & Développement et des Dames, d'être sur la piste.

ACT LMS Qc - XPN WORLD (samedi)

Les pilotes disputeront la 5e épreuve prévue à leur calendrier 2025. Au classement général, le pilote Beauceron Jeff Côté no.51 détient tout de même une bonne avance sur ses plus proches concurrents. Il est poursuivi de près par Dany Gariépy no.37, Dany Trépanier no.19 et Simon Roussin no.66.

Nascar Sportsman L’Expert Carrossier Rive-Sud (samedi)

La division I de Vallée-Jonction sera en piste pour prendre part à sa deuxième épreuve. Lors de leur première présence, c’est Hugo Paquet no.13 qui a montré tout son potentiel en piste, lui qui a connu une course exemplaire. Zachary Fauteux no.90 de son côté, a malheureusement dû mettre rapidement un terme à sa course, lui qui était dans les pilotes prometteurs pour accéder au podium. Il sera également intéressant de voir William Roberge no.83 et Anthony Lessard no.192 se livrer une autre bataille.

Nascar Truck Kenny U-PULL (samedi)

Les camionnettes participeront déjà à leur quatrième course de la saison. La lutte se dessine actuellement entre Cédric Lemay no.16, Jérémy Bergeron no.81 et Steve Lavigne no.72. Plusieurs pilotes se joignent à eux en alternance, ce qui vient brouiller les cartes, course après course.

Nascar Vintage Fecto Électrique (samedi)

En date des présentes, une douzaine de pilotes prendront part à leur troisième course du calendrier. Au classement général, c’est Maxime Gagné no.43 qui est en tête, lui qui a récolté 2 podiums en autant de présence. Il sera donc soumis à la réglementation, soit de le pénaliser d’un pour cent (1%) à gauche.

Légendes Modifiées Mac Rod Shop (samedi)

Ils en seront à la mi-calendrier de leur championnat de 8 courses chapeauté par Mac Rod Shop. Au classement général, Anthony Bilodeau no.71 est toujours à l’avant, mais son avance a fondu suivant la dernière course. C’est Maxime Tardif no.66 qui le talonne maintenant, lui qui est également suivi de près par Éric Boisclair no.32. Lors de leur dernière épreuve à Montmagny, c’est Maxime Tardif qui est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de Jonathan Dvaranauskas no.9 et de Maxime Prud’homme no.59.

Nascar Sport Compact Sénior Mac Construction (dimanche)

La division IV de l’Autodrome Chaudière sera en piste pour prendre part à sa quatrième course de la saison. Au classement général, Dale Côté no.59 détient une maigre avance de 2 points sur Bobby Bureau no.28. Dans cette catégorie, rien n’est joué puisque nous pouvons apercevoir la constance de Jacob Laliberté no.38 qui sait mettre le pied sur une des 3 marches des podiums depuis quelques courses. Il sera aussi intéressant de suivre Maude Sylvain no.12, Matis Labbé no.40, Samuel Langlois no.84 et Ashley Mercier no.46.

Nascar Sport Compact Développement Desbiens Fer et Métaux (dimanche)

Cette catégorie rassemble à la fois de jeunes talents et des pilotes désirant pratiquer leur passion. Samuel Boissonneault no.31 et Jérémy Poulin no.18 détiennent actuellement une victoire chacun et les aspirants au podium sont vraiment nombreux dans cette division.

Mini-Sportsman Élite Fromagerie Victoria (dimanche)

Les jeunes pilotes âgés de 7 à 14 ans sont prêts à prendre part à leur 2e journée de courses. Lors de leur premier passage à l’Autodrome Chaudière, c’est Antoine Maheux no.46 et Jérémy Boisclair no.37 qui ont remporté chacun, une finale. Ils sont d’ailleurs nez à nez au classement général. Les frères Marois, Zachary no.88 et Charles no.42 n’ont certainement pas dit leur dernier mot, eux qui suivent de près les meneurs.

Mini-Sportsman Développement Fromagerie Victoria (dimanche)

Du côté de la division développement, c’est le pilote arborant le numéro de Flash McQueen, Charly Asselin qui est l’actuel meneur au classement. Il est cependant suivi de très près (1 seul point d’écart) par William Vachon no.26. Il sera intéressant de voir les prouesses de Zach Latulippe no.84, lui qui connaissait une course exceptionnelle avant un incident au dernier tour.

Triple Couronne Féminine (dimanche)

Les inscriptions sont encore ouvertes pour la 2e tranche de la Triple Couronne Féminine. Cette épreuve est offerte à toutes les dames désirant participer à une course de 50 tours et possédant une voiture de course. La première tranche a été remportée par Maude Sylvain no.12, suivie de Sandrine Labbé no.40 en 2e position et de Ashley Mercier no.46, clôturant le top 3.