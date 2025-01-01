L'ancien gardien du Canadien de Montréal Ken Dryden s'éteint à 78 ans

L'ancien gardien du Canadien de Montréal Ken Dryden s’est éteint à l’âge de 78 ans, vendredi, à la suite d’un combat contre le cancer.

«Ken Dryden était un athlète exceptionnel, mais aussi un homme d'exception. Derrière le masque, il était plus grand que nature, a déclaré le propriétaire et président du Tricolore, Geoff Molson, très tard par voie de communiqué.

«Nous pleurons aujourd'hui non seulement la perte d'un pilier d'une des plus grandes dynasties du hockey, mais aussi celle d'un homme de famille, d'une personne attentionnée et d'un gentilhomme qui a profondément marqué nos vies et nos communautés à travers les générations.»

Dryden a fait ses débuts dans la LNH avec le Tricolore en 1970-1971, disputant six rencontres de saison régulière et remportant tous ses matchs. Le gardien de but natif de Hamilton, en Ontario, a ensuite mené les siens vers la coupe Stanley, remportant également au passage le trophée Conn-Smythe.

La saison suivante, il a gagné le trophée Calder, remis à la recrue par excellence de la LNH. Il a ensuite ajouté cinq autres coupes Stanley à son palmarès, pour un total de six dans les années 1970.

«Il était de ces légendes qui ont façonné notre Club pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, a ajouté Molson. Ken représentait tout ce que les Canadiens de Montréal se doivent d'être, et son legs au sein de notre société transcende notre sport.

«Au nom de la famille Molson et de tous les membres de l'organisation des Canadiens de Montréal, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à la famille Dryden, à ses proches ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de croiser son chemin et de le connaître.»

Dryden a partagé le filet avec Tony Esposito lors de la Série du siècle de 1972 – un affrontement entre le Canada et l'Union soviétique qui est devenu une métaphore de la lutte de l'Occident contre le communisme au plus fort de la Guerre froide.

Après avoir perdu le premier match au Forum de Montréal et le quatrième match à Vancouver, Dryden a rebondi pour s'imposer 3-2 lors d'un sixième match à Moscou, un match qu'il fallait absolument remporter.

Le Canada a ensuite battu les Soviétiques 4-3 lors du septième match avec Esposito. Dryden était de retour devant le filet pour le huitième match lorsque Paul Henderson a marqué à la dernière minute pour sceller la mémorable victoire de 6-5.

Dryden a remporté le trophée Vézina à titre de meilleur gardien de la LNH à cinq reprises : en 1972-1973 ainsi que lors de quatre saisons consécutives entre 1975-1976 et 1978-1979.

En 397 rencontres dans la LNH, il a obtenu 258 victoires, 57 défaites et 74 matchs nuls. Il a montré une moyenne de buts alloués de 2,24 et un taux d'efficacité de ,922.

Il a annoncé sa retraite en 1979 et a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1983. Il a ensuite reçu vu son célèbre numéro 29 être retiré dans les hauteurs du Centre Bell, le 29 janvier 2007.

Avocat, auteur, homme politique et dirigeant de la LNH, il a laissé une marque indélébile dans de larges pans de la société canadienne.

Auteur du livre «The Game», publié en 1983, Dryden a ensuite écrit plusieurs autres livres, dont une biographie de son ancien entraîneur-chef, Scotty Bowman.

Dryden a été président des Maple Leafs de Toronto de 1997 à 2004 — une période marquée par des participations à la finale de l'Est en 1999 et 2002 — avant de démissionner pour se lancer en politique.

Saut en politique fédérale

Lorsqu'il a tourné la page sur le volet sportif de sa vie, Ken Dryden a fait le saut en politique fédérale. Il s'est présenté sous la bannière du Parti libéral du Canada en 2004 et a été nommé ministre du Développement social au sein du cabinet du premier ministre Paul Martin, un poste qu'il a occupé jusqu'en février 2006.

Dryden, qui a également enseigné dans diverses universités canadiennes, a conservé son siège dans la circonscription de York-Centre à Toronto en 2006, lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Il a perdu ses élections en 2011 et a reçu l’Ordre du Canada en 2012.

Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était «profondément attristé d'apprendre le décès de l'honorable Ken Dryden, légende du hockey canadien, membre du Temple de la renommée, fonctionnaire et source d'inspiration», qu'il a aussi qualifié de «parlementaire dévoué».

«Son retour à l'université au moment où il était au sommet de sa carrière sportive nous a enseigné l'importance de l'équilibre dans la vie. Sa carrière après le hockey a démontré l’importance du service public», a souligné le premier ministre Carney.

«Ken Dryden incarnait le Canada dans toute sa grandeur. Il incarnait aussi le Canada dans ce qu’il a de mieux à offrir. Qu’il repose en paix», a écrit Mark Carney

Ken Dryden laisse dans le deuil son épouse Lynda et leurs deux enfants.

La Presse Canadienne