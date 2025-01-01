Nous joindre
Tournoi du Challenge CCM

Un second gain des Chevaliers

durée 10h00
12 décembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers de Lévis affrontaient le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, lors de leur 2e match, disputé hier au 19e Challenge CCM, qui se déroule à Châteauguay jusqu'à dimanche.

Ils ont encaissé leur 2e gain de la ronde préliminaire du tournoi.

La vitesse est au rendez-vous pour le Rousseau-Royal et les Chevaliers alors qu’il y a peu d’arrêts de jeu en début de partie et les deux équipes contre-attaquent. Logan Bêty est le premier buteur dans ce match alors qu’il déjoue Antoine Chidiac suite à une passe latérale de Jonathan St-Hilaire. Lévis conserve son avance et retraite au vestiaire avec un but d’avance. 

Il faut attendre longtemps avant de voir un second filet dans cette partie et c’est en fin de période, soit à la 17e minute, que Jonathan St-Hilaire décoche un tir sur réception et déjoue le gardien de Laval-Montréal. Les passes sont accordées à Malyk Côté et Benjamin Corso. Après 20 minutes de jeu, 2-0 Lévis. 

Le Rousseau-Royal est affamé lors du retour de la période, ce qui leur permet de réduire l’écart suite au but de Mathys Khoury. Cependant, moins de deux minutes plus tard, Logan Bêty mystifie la vigilance de Chidiac et le bat d’un tir franc, un but inscrit à 4:08. Anthony Breton récupère un lancer pour inscrire le 4ᵉ des siens plus tard dans la période. Pour terminer la rencontre, Jacob Boucher profite d’un avantage numérique pour noircir la feuille de pointage. 

La marque finale 5-1, Lévis 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis

 

