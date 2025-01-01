Six matchs en fin de semaine dans la LRH

La Ligue régionale de hockey présentera un calendrier complet de cinq matchs ce vendredi dès 20 h 30 et un match ce samedi soir à 20 heures.

Et, à nouveau, le classement pourrait changer pour plusieurs équipes selon les résultats des affrontements.

Le Sauro de Lac-Mégantic (8-1-2 et 18 points) a le beau jeu et joue deux matchs au cours de cette fin de semaine ce qui pourrait lui permettre de prendre le premier rang du classement selon les résultats.

Les Méganticois rendent visite aux meneurs du classement, le Desjardins – Wild de Windsor (9-2-1 et 19 points), ce vendredi soir avant de se diriger vers East Angus pour y affronter les Lumberjacks (2-10-1 et 5 points) samedi soir.

Le JB de Daveluyville (8-4 et 16 points) doit gagner absolument contre les Nordik Blades à Val-des-Sources (0-11) ce vendredi soir afin de demeurer dans le peloton de tête du classement.

Les Cobras de Princeville (7-2-3 et 17 points) et le DLC de La Guadeloupe (7-3-2 et 16 points) se disent la même chose alors que les deux équipes vont s’affronter en Beauce vendredi soir.

C’est la même chose pour le Dynamik Service agricole de Coaticook (9-3 et 18 points) qui sera l’hôte des Lumberjacks d’East Angus ce vendredi.

Enfin, les Constructions Côté de Louiseville (6-6-1 et 13 points) ne sont pas loin de ce fameux peloton de six équipes et ils devront l’emporter contre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille (4-8 et 8 points) ce vendredi.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

Martin St-Laurent/Archives LRH