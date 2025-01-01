Nous joindre
Football scolaire

Ouverture de saison parfaite pour les Patriotes juvéniles

7 septembre 2025
7 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Les Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont débuté leur saison de football sur une note parfaite, vendredi, en remportant leur match sur la route par blanchissage.

En effet, ils ont défait les Huskies de la polyvalente de Charlesbourg par la marque de 29 à 0.

C'est Samuel Beaudoin qui a fait le premier touché de l'année des Beaucerons, en attrapant une passe d'Elliot Poulin pour un majeur de 68 verges.

Les Patriotes ont contenu l'attaque des Huskies à 0 point tout au long du match avec de bonnes performances de Félix-Antoine Maheux et Alex Champagne, qui ont enregistré plusieurs plaqués.

L'attaque a été en mesure de profiter de l'étanchéité de la défensive en marquant trois autres touchés, dont Maddox Lessard qui a attrapé une passe dans la zone des buts; Édouard Dallaire et Lucas Beaudoin ont marqué chacun un touché au sol.

Trois matchs à venir

Deux matchs sont programmés sur le terrain de la Polyvalente Bélanger, le vendredi 12 septembre.

Ce sont d'abord les Patriotes juvéniles qui accueilleront les Diables de Donnacona, dès 13 h.

Par la suite, les cadets se frotteront aux Vikings de L'Aubier de Saint-Romuald, à compter de 16 h.

Le lendemain, la formation atome des Patriotes sera en action, en visitant les Dragons des Deux-Rives de Saint--Georges, et les Béliers de la polyvalente Montignac, dans un jamboree préparatoire.

Source: Éric Dallaire

