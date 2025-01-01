Les Condors démarrent la saison avec une victoire sur la route

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont amorcé leur saison régulière du bon pied, ce dimanche 7 septembre sur la route, avec une victoire de 3 à 1 face aux Prime de Laval.

Édouard Lessard a été le premier à faire vibrer les cordages à 7:34 de la première période, alors que les Condors évoluaient en désavantage numérique. Le but, préparé par Thomas Aubin, a donné le ton à une rencontre disputée.

Les visiteurs ont brièvement nivelé la marque grâce à Joey Messina cinq minutes plus tard, mais la riposte ne s’est pas fait attendre. Thomas Aubin, très en vue dans cette rencontre, a redonné l’avance aux siens à 14:56, avec l’aide d’Alexis Gagné.

La troisième période a confirmé la supériorité des Condors, alors que Charles-Albert Pouliot a creusé l’écart, sur des passes de Justin Breton et Noah Boily, portant la marque finale à 3-1.

Thomas Aubin a été récompensé pour sa performance en recevant la première étoile du match, suivi de Luc-Antoine Labbé, solide devant le filet. Le Lavallois Joey Messina, auteur du seul but de son équipe, a hérité de la troisième étoile.

Les Condors seront à nouveau sur la route le vendredi 12 septembre pour y affronter Granby. Ils disputeront leur premier match à domicile le lendemain, contre Joliette dès 19h.