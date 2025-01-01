Nous joindre
Une défensive impitoyable mène les Condors football à une deuxième victoire

9 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

En visite à Longueuil, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi sur leur lancée avec une deuxième victoire consécutive.

Ils ont eu le dessus sur les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit par la marque de 34 à 15, samedi après-midi, soutenus par une défensive solide. 

L’équipe beauceronne avait déjà pris le large à la demie avec une avance de 31 à 0, portée par une attaque efficace et, surtout, une défensive intraitable qui a cumulé sept interceptions. « Nous avons connu une première demie exceptionnelle. L’attaque a été opportuniste, et notre défensive a complètement pris le contrôle du match avec plusieurs revirements. Cette intensité et ce niveau d’exécution sont très encourageants pour la suite », a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

En offensive, le quart-arrière Charles Boulianne a complété 11 de ses 17 passes, dont deux pour des touchés, captés par Isaac Lerat et Olivier Dubé. La défensive a volé la vedette avec pas moins de sept interceptions. Le demi défensif Nathaniel Fillion en a réussi trois, retournant l’une d’elles pour un touché. Son coéquipier William Leclerc a également marqué sur une interception retournée, tandis que Philip Gilbert, Mathias Boily et Keven Morin en ont chacun ajouté une. À la ligne défensive, Antonin Jacques a brillé avec deux sacks du quart, et Louis Lapointe en a ajouté un.

Prochains matchs à domicile

Les Condors accueilleront les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe le dimanche 14 septembre à 14 h au Cégep Beauce-Appalaches. L’équipe sera également en action le 27 septembre pour le match des retrouvailles contre les Volontaires de Sherbrooke, ainsi que le 25 octobre contre les Diablos de Trois-Rivières.

Les anciens membres des Condors football sont invités à s’inscrire dès maintenant au match des retrouvailles. En plus de l’action sur le terrain, le public pourra profiter de l’ambiance d’avant-match et de divers kiosques. Une boutique Condors permettra également de se procurer des vêtements aux couleurs de l’équipe, tandis que le kiosque Nexa mettra en valeur des produits issus des « mini-entreprises » des étudiants et étudiantes de 3e année en Techniques de comptabilité et de gestion. 

