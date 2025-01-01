Bacon Bowl 2025 : Raphaël Lessard quadruple son exploit!

Malgré que l’épreuve fût reporté un dimanche, il n’en paraissait rien dans les estrades. Même la pluie n’a aucunement freiné les spectateurs qui se sont déplacés en grand nombre pour voir le Bacon Bowl 2025!

Avec seulement un arrêt au puits pour mettre de l’essence durant l’épreuve d’endurance de 300 tours mais plusieurs drapeaux jaunes, tout était possible pour les pilotes présents.

Plusieurs prétendants au titre se sont présentés, dimanche dernier, afin de pouvoir mettre la main sur la cagnotte et bien évidemment, embrasser le petit porcelet! Mais force est de constater, que Raphaël Lessard no.48 était dans une forme exceptionnelle.

Il a pris les devants de l’épreuve au 56e tours mais fût tout de même talonné par son coéquipier William Larue no.45 qui, de son côté, n’a jamais baissé les bras. C’est Sébastien Couture no.03 qui décroche la 3e marche sur le podium, lui qui a connu une course sans encombre et qui a su

faire sa place tout le long de l’épreuve. Une course qui a laissé les spectateurs rivés sur le bout de leur siège du premier au dernier tour. Le top 5 est clôturé de Gabe Brown no.47 et Mathieu Kingsbury no.9.

Nascar Sportsman L’Expert Carrossier Rive-Sud

Les pilotes ont conclu leur championnat de fin de saison 2025 avec une épreuve de 100 tours. Avec plus de 18 pilotes en piste, il y avait fort à faire pour les meneurs au championnat afin de se tailler une place parmi les meneurs et éviter les accidents. Dès le début de la journée, le groupe fût divisé en 2 groupes pour les séances de qualification.

C’est William Roberge no.83 et Louis-Philippe Labrecque no.22 qui décrochent les honneurs. L’épreuve finale fût lancée par Labrecque no.22 et Mickael Isabelle no.77 et se déroula, somme toute, rapidement. Lessard prit la tête de l’épreuve vers le 45e tour et ne regarda plus à l’arrière. Le podium est donc constitué d’Anthony Lessard no.192, William Roberge no.83 et de Louis-Philippe Labrecque no.22 Le top 5 est clôturé de Marc-André Cliche no.98 et de Jonathan Guimond no.11. Le champion local 2025 en Nascar Sportsman à l’Autodrome Chaudière est donc William Roberge no.83.

Légendes modifiées Mac Rod Shop

Ils furent 14 pilotes à venir profiter de leur dernière présence pour l’année 2025 à l’Autodrome Chaudière en prenant part à une épreuve 50 tours, chapeautée par Mac Rod Shop. Divisés en 2 groupes pour les séances de qualifications, ce sont Keven Jobin no.41 et Antony Bilodeau no.71 qui les ont remportées. Réunis pour prendre part à la finale, elle fût lancée par Eric Boisclair no.32 et Simon Lafrance no. 42. Rapidement la pole position s’échange entre Antony Bilodeau no.71 et Vincent Fournier no.20. C’est lors d’une relance que Keven Jobin se taille une place dans le top trois. C’est donc Antony Bilodeau no.71 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Keven Jobin no.41 et de Vincent Fournier no.20. Le top 5 est clôturé de Gabriel Landry no.04 et d’Elikya Roy no.077.

Mini-Sportsman Développement et Élite Fromagerie Victoria

Les jeunes pilotes ont tout mis en œuvre pour terminer leur fin de saison en beauté. Même leur commanditaire principal, Fromagerie Victoria, était sur place afin de gâter généreusement les pilotes et de les encourager dans leur passion.

Dans la division développement, c’est William Vachon no.26 qui a fait une course exceptionnelle, en menant les 25 tours d’un bout à l’autre, avec une petite camionnette qui semblait soudée au sol. Il est suivi de Charly Asselin no.95 et de Annabelle Dionne no.18. L’étoile du jour est remise à Jayk Veillette no.29.

Quant à la division Élite, ils furent plusieurs à aspirer au titre de vainqueur mais c’est finalement Zachary Marois no.88 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de son frère, Charles Marois no.88 et pour terminer en troisième position, Jérémie Boisclair no. 37. L’étoile du jour est remise à Stacy Labrecque no.22.

Prochain rendez-vous à l’Autodrome Chaudière, le 27 septembre pour la programmation du Granite State Pro Stock Tour. Une occasion unique que vous ne voulez assurément pas manquer avec la conclusion des championnats de nos classes locales.