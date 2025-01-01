Hockey: Logan Bêty tranche le débat

Après s’être fait blanchir vendredi soir à Rivière-du-Loup, l’équipe de Chaudière-Appalaches se dirigeait dans la métropole alors que le Rousseau-Royal allait attendre les Chevaliers tenter de demeurer invaincus en deux sorties.

Pier-Luc Giguère fait une rotation devant la cage alors que le gardien de 17 ans, Nathan Gagnon, obtient le départ dans le demi-cercle bleu.

Les Chevaliers jouent avec intensité au premier vingt, ils s’imposent physiquement en remportant plusieurs batailles dans les coins ce qui leur crée des opportunités d’ouvrir le bal du début de saison. C’est en avantage numérique que les Lévisiens inscrivent le premier de la saison et c’est Charly Roy qui déjoue Antoine Chidiac d’un tir parfait. Des passes sont ajoutées à Malyk Côté et Jacob Boucher. Contrairement à vendredi dernier, c’est les Chevaliers qui ont le dessus au chapitre des lancers alors qu'ils ont le dessus 15 contre 6.

En début de période le Rousseau-Royal profite d'un revirement des Chevaliers en zone défensive pour niveler la marque. Ce but vient du bâton de Jayden Napon. Quelques instants plus tard, les Chevaliers ne peuvent tirer avantage de l' attaque à cinq. Plus tard, Simon Chartier trouve une brèche pour lancer au filet et Malek Bélanger récupère le rebond pour marquer son premier dans le circuit Lévesque. Les Chevaliers jouent avec le feu alors qu’ils offrent un 5 contre 3 au Rousseau-Royal, mais un bon travail du vétéran Bêty en désavantage numérique force les locaux à écoper de deux punitions consécutives. La marque demeure 2 à 1 en faveur de Lévis après 40 minutes de jeu.

Rapidement au début de la dernière période, Laval-Montréal a nivelé le pointage à nouveau. C'est au tour de Elija Sylla de battre Nathan Gagnon. Le reste de la période est en faveur des Chevaliers, mais les locaux résistent. Après 60 minutes de jeu, 2-2.

La période supplémentaire n'est pas suffisante pour déterminer le vainqueur de cette partie alors que les tirs de barrage sont nécessaires. Logan Bêty met fin au suspense alors qu’il déjoue Antoine Chidiac.

La marque finale est donc de 3-2 pour Lévis.

Les deux prochains matchs des Chevaliers seront à nouveau sur la route alors que c’est l’Abitibi-Témiscamingue qui sera la destination du week-end prochain. Vendredi 12 septembre, l’affrontement contre les Forestiers est prévu pour 19h alors que le second duel aura lieu le samedi 13 septembre à compter de 13h.