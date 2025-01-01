Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Chevaliers de Lévis

Hockey: Logan Bêty tranche le débat

durée 13h00
9 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Après s’être fait blanchir vendredi soir à Rivière-du-Loup, l’équipe de Chaudière-Appalaches se dirigeait dans la métropole alors que le Rousseau-Royal allait attendre les Chevaliers tenter de demeurer invaincus en deux sorties.

Pier-Luc Giguère fait une rotation devant la cage alors que le gardien de 17 ans, Nathan Gagnon, obtient le départ dans le demi-cercle bleu. 

Les Chevaliers jouent avec intensité au premier vingt, ils s’imposent physiquement en remportant plusieurs batailles dans les coins ce qui leur crée des opportunités d’ouvrir le bal du début de saison. C’est en avantage numérique que les Lévisiens inscrivent le premier de la saison et c’est Charly Roy qui déjoue Antoine Chidiac d’un tir parfait. Des passes sont ajoutées à Malyk Côté et Jacob Boucher. Contrairement à vendredi dernier, c’est les Chevaliers qui ont le dessus au chapitre des lancers alors qu'ils ont le dessus 15 contre 6. 

En début de période le Rousseau-Royal profite d'un revirement des Chevaliers en zone défensive pour niveler la marque. Ce but vient du bâton de Jayden Napon. Quelques instants plus tard, les Chevaliers ne peuvent tirer avantage de l' attaque à cinq. Plus tard, Simon Chartier trouve une brèche pour lancer au filet et Malek Bélanger récupère le rebond pour marquer son premier dans le circuit Lévesque. Les Chevaliers jouent avec le feu alors qu’ils offrent un 5 contre 3 au Rousseau-Royal, mais un bon travail du vétéran Bêty en désavantage numérique force les locaux à écoper de deux punitions consécutives. La marque demeure 2 à 1 en faveur de Lévis après 40 minutes de jeu. 

Rapidement au début de la dernière période, Laval-Montréal a nivelé le pointage à nouveau. C'est au tour de Elija Sylla de battre Nathan Gagnon. Le reste de la période est en faveur des Chevaliers, mais les locaux résistent. Après 60 minutes de jeu, 2-2. 
La période supplémentaire n'est pas suffisante pour déterminer le vainqueur de cette partie alors que les tirs de barrage sont nécessaires. Logan Bêty met fin au suspense alors qu’il déjoue Antoine Chidiac. 

La marque finale est donc de 3-2 pour Lévis.

Les deux prochains matchs des Chevaliers seront à nouveau sur la route alors que c’est l’Abitibi-Témiscamingue qui sera la destination du week-end prochain. Vendredi 12 septembre, l’affrontement contre les Forestiers est prévu pour 19h alors que le second duel aura lieu le samedi 13 septembre à compter de 13h. 

Les trois étoiles RDS:
- 1e étoile : Jayden Napon du Rousseau-Royal 
- 2e étoile : Antoine Chidiac du Rousseau-Royal 
- 3 étoile : Benjamin Corso des Chevaliers 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Monster Spectacular débarquent pour la première fois en Beauce

Publié le 11 septembre 2025

Les Monster Spectacular débarquent pour la première fois en Beauce

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera ce samedi 13 septembre dès 13 h un spectacle hors du commun : les Monster Spectacular feront escale pour la toute première fois en Beauce. Pendant deux heures, le public pourra assister à une compétition de camions monstres mettant en vedette six bolides, dont le champion mondial AVENGER. Pour ...

LIRE LA SUITE
Le Triathlon du Lac-Poulin de retour ce samedi

Publié le 10 septembre 2025

Le Triathlon du Lac-Poulin de retour ce samedi

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin se tiendra ce samedi 13 septembre. Organisé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin et le comité organisateur, avec le soutien de la municipalité de Lac-Poulin, l’événement vise à rassembler la communauté autour d’un défi sportif accessible et porteur de sens. Plus de 200 participants sont attendus pour ...

LIRE LA SUITE
Bacon Bowl 2025 : Raphaël Lessard quadruple son exploit!

Publié le 9 septembre 2025

Bacon Bowl 2025 : Raphaël Lessard quadruple son exploit!

Malgré que l’épreuve fût reporté un dimanche, il n’en paraissait rien dans les estrades. Même la pluie n’a aucunement freiné les spectateurs qui se sont déplacés en grand nombre pour voir le Bacon Bowl 2025! Avec seulement un arrêt au puits pour mettre de l’essence durant l’épreuve d’endurance de 300 tours mais plusieurs drapeaux jaunes, tout ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge