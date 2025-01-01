Le Triathlon du Lac-Poulin de retour ce samedi

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin se tiendra ce samedi 13 septembre. Organisé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin et le comité organisateur, avec le soutien de la municipalité de Lac-Poulin, l’événement vise à rassembler la communauté autour d’un défi sportif accessible et porteur de sens.

Plus de 200 participants sont attendus pour prendre part à cette journée où nage, vélo et course s’enchaîneront.

Les profits générés seront entièrement remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui contribue à l’achat d’équipements médicaux pour l’Hôpital de Saint-Georges, les CHSLD et le CLSC de la région.

Le comité organisateur tient à remercier ses partenaires, dont le Groupe Financier Roy Lessard, St-Georges Nissan, ainsi que Garaga, Comact et Bam Ripe, qui parrainent respectivement les volets nage, course et vélo.

Les citoyens sont invités à venir encourager les athlètes et à contribuer à la collecte de dons en ligne via les plateformes individuelles des participants. Chaque contribution permettra de soutenir concrètement l’amélioration des soins de santé en Beauce.

Pour faire un don ou en savoir plus sur l’événement, il est possible de visiter le site de la fondation à l’adresse : fondationsantebe.com/triathlon-du-lac-poulin-2025.