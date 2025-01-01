Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Pour sa 7e édition

Le Triathlon du Lac-Poulin de retour ce samedi

durée 10h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin se tiendra ce samedi 13 septembre. Organisé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin et le comité organisateur, avec le soutien de la municipalité de Lac-Poulin, l’événement vise à rassembler la communauté autour d’un défi sportif accessible et porteur de sens.

Plus de 200 participants sont attendus pour prendre part à cette journée où nage, vélo et course s’enchaîneront.

Les profits générés seront entièrement remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui contribue à l’achat d’équipements médicaux pour l’Hôpital de Saint-Georges, les CHSLD et le CLSC de la région.

Le comité organisateur tient à remercier ses partenaires, dont le Groupe Financier Roy Lessard, St-Georges Nissan, ainsi que Garaga, Comact et Bam Ripe, qui parrainent respectivement les volets nage, course et vélo.

Les citoyens sont invités à venir encourager les athlètes et à contribuer à la collecte de dons en ligne via les plateformes individuelles des participants. Chaque contribution permettra de soutenir concrètement l’amélioration des soins de santé en Beauce.

Pour faire un don ou en savoir plus sur l’événement, il est possible de visiter le site de la fondation à l’adresse : fondationsantebe.com/triathlon-du-lac-poulin-2025.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Monster Spectacular débarquent pour la première fois en Beauce

Publié le 11 septembre 2025

Les Monster Spectacular débarquent pour la première fois en Beauce

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera ce samedi 13 septembre dès 13 h un spectacle hors du commun : les Monster Spectacular feront escale pour la toute première fois en Beauce. Pendant deux heures, le public pourra assister à une compétition de camions monstres mettant en vedette six bolides, dont le champion mondial AVENGER. Pour ...

LIRE LA SUITE
Hockey: Logan Bêty tranche le débat

Publié le 9 septembre 2025

Hockey: Logan Bêty tranche le débat

Après s’être fait blanchir vendredi soir à Rivière-du-Loup, l’équipe de Chaudière-Appalaches se dirigeait dans la métropole alors que le Rousseau-Royal allait attendre les Chevaliers tenter de demeurer invaincus en deux sorties. Pier-Luc Giguère fait une rotation devant la cage alors que le gardien de 17 ans, Nathan Gagnon, obtient le départ ...

LIRE LA SUITE
Bacon Bowl 2025 : Raphaël Lessard quadruple son exploit!

Publié le 9 septembre 2025

Bacon Bowl 2025 : Raphaël Lessard quadruple son exploit!

Malgré que l’épreuve fût reporté un dimanche, il n’en paraissait rien dans les estrades. Même la pluie n’a aucunement freiné les spectateurs qui se sont déplacés en grand nombre pour voir le Bacon Bowl 2025! Avec seulement un arrêt au puits pour mettre de l’essence durant l’épreuve d’endurance de 300 tours mais plusieurs drapeaux jaunes, tout ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge