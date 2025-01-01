Les Monster Spectacular débarquent pour la première fois en Beauce

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera ce samedi 13 septembre dès 13 h un spectacle hors du commun : les Monster Spectacular feront escale pour la toute première fois en Beauce.

Pendant deux heures, le public pourra assister à une compétition de camions monstres mettant en vedette six bolides, dont le champion mondial AVENGER. Pour l’occasion, un circuit spécial sera aménagé avec voitures, buttes de terre et même un autobus scolaire à franchir.

Le programme comprendra également des épreuves de freestyle motocross, avec sauts extrêmes et concours de backflips, ainsi que des courses de VTT opposant les meilleurs pilotes du circuit.

L’événement s’annonce comme un grand happening familial, selon les organisateurs. Les portes ouvriront à 11 h 30 avec le Pit Party, où les spectateurs auront la chance de rencontrer les pilotes directement sur la piste.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain. Les personnes souhaitant se procurer un billet peuvent le faire en se rendant directement sur le site internet des Monster Spectacular ou à la porte le jour de l'événement.