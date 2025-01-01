Une saison parfaite pour les Patriotes cadets

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin disputaient leur dernière partie de la saison, samedi soir dernier, en visitant les Vikings de l'école secondaire l'Aubier.



Les Patriotes faisaient face à un adversaire coriace et physique. Dès le début de la partie, les deux équipes ont montré qu’elles étaient prêtes à se livrer un combat intense sur le terrain.

Les Patriotes ont été les premiers à s'imposer en inscrivant le premier touché de la rencontre sur une belle course du porteur de ballon Oldritche Nadeau. Celui-ci, avec l'aide de sa ligne offensive ont continué à dominer la défensive adverse sur les jeux au sol en inscrivant un autre majeur quelques instants plus tard. Toujours en offensive, plusieurs receveurs ont réalisé de nombreux attrapés. Léa-Kim Mercier, Alexy Veilleux, Nathan Marois et Raphaël Gagné ont été des cibles de choix pour le quart Zack Poulin qui a bien contrôlé le match en protégeant le ballon. Poulin a ajouté une passe de touché avant la mi temps à sa cible favorite de la partie, soit Raphaël Gagné, pour porter la marque à 19-0 à la mi-temps.



Lors de la deuxième demie, les Patriotes ont misé sur leur brigade défensive pour tenir le fort. Mené par Elliot Gilbert, Isaac Bégin et Raphaël Gagné la défensive des Patriotes a une fois de plus été à la hauteur dans cette partie très physique. Ils ont été opportunistes en créant plusieurs revirements, dont une interception ramenée pour un touché au 4e quart par le demi de sûreté Raphaël Gagné.



Marque finale: 25-6 en faveur des Patriotes, qui terminent leur saison avec une fiche de six victoires et aucune défaite.

Commentaires de l'entraîneur chef Michaël Chamberland: «C'était de loin, le match le plus tough qu'on a eu cette année! On a eu un effort remarquable de notre équipe qui m'a montré une force de caractère que j'admire. On va guérir nos blessures, nos bobos et s'ajuster pour s'améliorer afin d'être bien préparé pour les séries. La vraie saison commence, c'est là que ça compte, c'est aussi là qu'on va voir qui va se lever lors de la prochaine semaine. On a aussi besoin de notre 13e joueur plus que jamais, le support des parents, amis, familles et des fans va être important pour nous.»



Les Patriotes accueilleront le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville en fin de semaine prochaine pour leur match de demi-finale, la journée et l'heure étant toujours à confirmer.



Par ailleurs, les Patriotes juvéniles n’étaient pas en action le week-end dernier. Ils vont disputer un match quart de finale à domicile, cette fin de semaine. L’adversaire n’est pas encore connu. L’heure et le jour du match restent à déterminer.

Rédaction: Éric Dallaire