Une grosse fin de semaine de sept parties dans la LRH

Le mois de décembre sera très occupé dans la Ligue régionale de hockey puisqu’il y aura une pause des activités entre Noël et le Jour de l’an.

Entre autres, sept matchs seront présentés cette fin de semaine, avec des affrontements qui auront lieu vendredi, samedi et même dimanche.

Et qui sait, nous pourrions voir encore des changements au classement général selon les résultats.

Allons-y avec les matchs de ce vendredi à 20 h 30.

Le premier match qui pourrait faire bouger le classement sera celui entre les grands rivaux estriens du Dynamik Service agricole de Coaticook (7-3 et 14 points) et le Desjardins – Wild à Windsor (8-2 et 16 points).

Les Windsorois doivent gagner pour garder leur première place et faire oublier leur revers de la semaine dernière contre Louiseville.

Pour Coaticook, c’est une possibilité de demeurer tout près du premier rang ou peut-être d’aller rejoindre les équipes de tête selon les résultats des autres matchs.

Au même moment, le Sauro de Lac-Mégantic (7-1-2 et 16 points) ne doit pas prendre les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-10) à la légère.

Le match aura lieu à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources et les Nordik Blades aimeraient bien signer une première victoire.

À East Angus, les Lumberjacks (1-9-1 et 3 points) voudront débuter le mois de décembre avec une victoire pour relancer leur saison.

Cependant, les Constructions Côté de Louiseville (6-4-1 et 13 points) voudront repartir avec les deux points pour demeurer dans le peloton de tête de la LRH.

Le DLC de La Guadeloupe (6-3-2 et 14 points) aura la même idée alors qu’il se rendra affronter le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (4-7 et 8 points).

Les Cyrillois ont gagné le weekend dernier et aimeraient bien aligner un deuxième gain de suite.

Samedi soir, deux importants matchs seront présentés avec, entre autres, les Cobras de Princeville (7-2-2 et 16 points) qui seront les hôtes de leurs voisins du JB de Daveluyville (7-4 et 14 points) dès 20 heures.

En plus de la rivalité entre ces deux équipes, les deux équipes pourraient bouger au classement selon le résultat final.

Et nous pouvons dire la même chose de la confrontation entre le Desjardins – Wild de Windsor et les Constructions Côté à Louiseville dès 20h30.

Windsor voudra venger son cinglant revers de vendredi dernier contre Louiseville.

Enfin, ce dimanche à 15h30, deux autres rivaux estriens en viendront aux prises alors que les Lumberjacks d’East Angus rendront visite au Dynamik Service agricole à Coaticook.

Pour Coaticook, la victoire sera essentielle surtout qu’on sait que le classement pourrait être chamboulé selon les résultats des matchs de vendredi et de samedi.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey